Uzman isimden Hindistan varyantı uyarısı: Bu yaş aralığına dikkat!

HİNDİSTAN MUTASYONU TEHLİKELİ Mİ?

Şu an Hindistan için bilinen tek şey şu anda dünyada salgının en vahim döneminin yaşandığı ülke. Hindistan'da günlük 400 bine ulaşan vaka sayısı, bu sayının en az 10 katı tespit edilemeyen vaka bulunmaktadır. Toplam vefat sayısı ise 200 bini geçmiş durumda. Bir günde tespit edilebilen en yüksek vaka rekoru şuan Hindistan'da bu nedenle Hindistan mutasyonu açıkçası bizim için yakın takip edilmesi ve incelenmesi gerekecektir.

İSTANBUL'DAN ANADOLU'YA HAREKETLİLİK SALGINI NASIL ETKİLER?

Son Bakanlık verilerine göre Türkiye'deki her 3 vakadan biri İstanbul'da bulunmaktadır. Bir salgını nasıl en hızlı arttırırsınız diye sorarsanız, bunun 2 net cevabı olur.

Birincisi; İstanbul gibi vakaların en yüksek olduğu bir ilden insanları alıp başka illere götürmek.

İkincisi de; fiziksel mesafenin günün belirli saatlerinde bazen sıfırın altına indiği 15 dakikadan fazla toplu taşıma kullanmak olacaktır.

Bu nedenle İstanbul'da tespit edilen 5 Hindistan mutasyonu ve tespit edilemeyenleri eklersek bu mutasyonlu kişilerin 15 dakikadan uzun süre toplu taşıma kullanmış ya da kullanıyor olması veya tam kısıtlama öncesi İstanbul dışına geçmiş olması ülkemiz için ciddi sıkıntılar oluşturacaktır.