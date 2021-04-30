Uzman isimden Hindistan varyantı uyarısı: Bu yaş aralığına dikkat!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı olduğunu açıklamasından bu yana birçok kişi bu varyantın diğer mutasyonlu virüslerden farkını merak ediyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, "Şu an Hindistan için bilinen tek şey şu anda dünyada salgının en vahim döneminin yaşandığı ülke. Hindistan'da günlük 400 bine ulaşan vaka sayısı, bu sayının en az 10 katı tespit edilemeyen vaka bulunmaktadır." diye belirterek koronavirüs salgın sürecini değerlendirdi.
"VİRÜSLER SÜREKLİ MUTASYON GEÇİRİYOR"
Sağlık Bakanlığı son verilerine göre 79 ilimiz kırmızı, 2 ilimiz turuncu renkte yer almaktayken maalesef mavi ve sarı renkte ilimiz kalmadı. Türkiye nüfusunun %98.3 ü yani yaklaşık 82 milyon kişi çok yüksek illerde (kırmızı renkli) yaşamaktadır.
Virüsler (özellikle RNA virüsleri ) sürekli mutasyon geçiriyor ve kendilerinin farklı versiyonlarını üretmeye çalışıyorlar. Bu mutasyonların çoğu önemsiz, hatta bazıları virüsü daha az tehlikeli kılabiliyor.
Sağlık Bakanımız son açıklamasında ülkemizde İstanbul ili sınırları içinde 5 kişide Hindistan tipi varyantı görüldüğünü açıkladı.
HİNDİSTAN VARYANTI NEDİR?
Bu varyantın tıptaki ismi: B.1.617 varyantıdır. Bu varyant ilk olarak Hindistan'da Mart 2021 sonlarında bildirilmesine rağmen Ekim 2020'de başladığı tahmin edilmektedir.
Hindistan varyantı şuan resmi olarak 21 ülke sınırları içerisine girmiş durumda. Ancak bu sayının en az 50 ülke olduğu tahmin ediliyor.
"45 YAŞ ALTINDAKİ İNSANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"
Çin'de ilk ortaya çıkan Covid-19 virüsünden 13 farklı küçük mutasyon ve 2 büyük mutasyon sonucu Hindistan mutasyonu ortaya çıkmıştır. İki büyük mutasyon E484Q ve L452R olarak adlandırılmaktadır.
Hindistan mutasyonu hakkında net bilgilerimiz ve verilerimiz olmamakla beraber Hindistan'da pandemi ile uğraşan hekimler genellikle 45 yaş altındaki insanlarda daha sık görüldüğüne dair veriler paylaşmaktadır.
Hindistan mutasyonunun tam olarak ne kadar bulaşıcı veya aşıya dirençli olup olmadığı bilinmemektedir.
HİNDİSTAN MUTASYONU TEHLİKELİ Mİ?
Şu an Hindistan için bilinen tek şey şu anda dünyada salgının en vahim döneminin yaşandığı ülke. Hindistan'da günlük 400 bine ulaşan vaka sayısı, bu sayının en az 10 katı tespit edilemeyen vaka bulunmaktadır. Toplam vefat sayısı ise 200 bini geçmiş durumda. Bir günde tespit edilebilen en yüksek vaka rekoru şuan Hindistan'da bu nedenle Hindistan mutasyonu açıkçası bizim için yakın takip edilmesi ve incelenmesi gerekecektir.
İSTANBUL'DAN ANADOLU'YA HAREKETLİLİK SALGINI NASIL ETKİLER?
Son Bakanlık verilerine göre Türkiye'deki her 3 vakadan biri İstanbul'da bulunmaktadır. Bir salgını nasıl en hızlı arttırırsınız diye sorarsanız, bunun 2 net cevabı olur.
Birincisi; İstanbul gibi vakaların en yüksek olduğu bir ilden insanları alıp başka illere götürmek.
İkincisi de; fiziksel mesafenin günün belirli saatlerinde bazen sıfırın altına indiği 15 dakikadan fazla toplu taşıma kullanmak olacaktır.
Bu nedenle İstanbul'da tespit edilen 5 Hindistan mutasyonu ve tespit edilemeyenleri eklersek bu mutasyonlu kişilerin 15 dakikadan uzun süre toplu taşıma kullanmış ya da kullanıyor olması veya tam kısıtlama öncesi İstanbul dışına geçmiş olması ülkemiz için ciddi sıkıntılar oluşturacaktır.
"İSTANBUL'A GERİ DÖNÜŞLERDE 10 GÜNLÜK KARANTİNA VEYA PCR TESTİ UYGULAMASI OLMALI"
Bu nedenle İstanbul dışına göçün olduğu bu dönemde özellikle geri dönüşlerde iyi bir organizasyonla 10 günlük karantina veya PCR testi uygulaması çok pratik olmayacağı için en azından kontrollü İstanbul'a geçiş için HES kodu sorgulanarak alınması, riskli olanların ise karantina sonrası giriş yapmaları uygun olacaktır.
TAM KAPANMA ÖNCESİ HAREKETLİLİK EN ÇOK HANGİ İLLERİ RİSKE ATMAKTADIR?
İstanbul ilinden tam kapanma öncesi Anadolu'ya olan hareketlilikte özellikle 10 ile dikkat edilmesi gerekiyor. Bu 10 il özellikle İstanbul ve diğer büyük metropol şehirlerden bu dönem hareketliliğin ve göçün en fazla olduğu iller. Bu nedenle özellikle il Pandemi kurullarının bu illerde farklı stratejiler izlemeli ve farklı uygulamalara geçmek faydalı olacaktır.
Risk altındaki 10 il;
1-Sivas
2-Ordu
3-Antalya
4-Muğla
5-Samsun
6-Erzurum
7-Trabzon
8-Diyarbakır
9-Kastamonu
10-Şanlıurfa
AŞI PASAPORTU NE ZAMAN GELİYOR?
AB komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen yaptığı açıklamada 1 Haziran itibarı ile tüm üye ülkeler için dijital Aşı kartıyla seyahat çalışması yapıldığını ve bunu yakın zamanda uygulamaya geçeceklerini belirtti. Haziran ayı sonrası öncelikle Avrupa ülkeleri daha sonra Türkiye dahil diğer dünya ülkelerinde Dijital Aşı Kartı ile ülkelere arası geçiş sağlanması bekleniyor.
ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN BAŞLANACAK?
Şu an Biontech, Moderna ve Johnson aşı firmasının çocuklarda aşı uygulaması için çalışmalar başlattığı biliniyor. Biontech firması 12 yaş üzeri için çalışmaların bitmek üzere olduğu, 5-12 yaş arası için çalışmaların Temmuz ayında, 6 ay üzeri çocuklar için de çalışmaların Eylül 2021 de tamamlanıp onaya sunulacağı ve aşılamaya başlanacağı tahmin ediliyor. 12 yaş üzerinde aşılamada sonuçların olumlu geldiği ve Haziran ayı itibariyle onay alabileceği ve uygulamaya geçileceği çocuklar için olumlu haber.