Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen ülkedeki felaketi anlattı

Günde 3 bini aşkın ölüm açıklayan Hindistan’da, koronavirüs krizinin geldiği nokta, son derece ürkütücü. Ölüleri yakacak yer, insanları yaşatacak oksijen tüpü bulunamıyor. Durum o ki koronavirüs salgını felaket sınırlarının da ötesinde… Hindistan’ın nasıl bu hale geldiğini ve gidişatın ne durumda olduğunu Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen, Gökçen Kökden'e anlattı...