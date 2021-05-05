Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen ülkedeki felaketi anlattı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 05.05.2021 | 10:40
02:01
20:44
02:28
01:33
Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü | Video 04.05.2021 | 14:18
00:17
İngiltere’de korkutan patlama | Video 04.05.2021 | 14:05
00:23
Bisikletli kişiler korkuttu, genç kadın tren yoluna düştü | Video 04.05.2021 | 12:02
00:39
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor 04.05.2021 | 11:42
01:35
00:58
00:13
Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada | Video 03.05.2021 | 14:33
01:01
Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi | Video 03.05.2021 | 10:50
01:11
Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali 02.05.2021 | 21:42
00:52
İsrail’de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın | Video 02.05.2021 | 17:13
00:44
İngiltere’de bir garip olay: Süt şişesi sandılar, el bombası çıktı | Video 02.05.2021 | 16:36
07:26
00:52
İsrail askerleri, Batı Şeria’da Filistinli kadını vurdu | Video 02.05.2021 | 13:15
00:26
Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda patlama! Dehşet anları kamerada | Video 02.05.2021 | 12:16
01:18
Uzay İstasyonunda görevli 4 astronot dünyaya döndü | Video 02.05.2021 | 11:19
Günde 3 bini aşkın ölüm açıklayan Hindistan’da, koronavirüs krizinin geldiği nokta, son derece ürkütücü. Ölüleri yakacak yer, insanları yaşatacak oksijen tüpü bulunamıyor. Durum o ki koronavirüs salgını felaket sınırlarının da ötesinde… Hindistan’ın nasıl bu hale geldiğini ve gidişatın ne durumda olduğunu Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen, Gökçen Kökden'e anlattı...