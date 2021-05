Mutasyonlu virüste kaç gün olmalı? Uzmanından dikkat çeken izolasyon açıklaması…

TAM KAPANMANIN ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK

PCR testi pozitiflik oranımız neredeyse %20'lerden %8'lere düştü, ağır hasta sayımız günlük 30 kişi azalıyor, günlük vakalar ise son 2 haftada %60 azalmış durumda. Tam kapanmalarda ilk 10 gün vaka sayıları düşer, bundan bir on gün sonra ağır hasta sayıları düşer, bundan bir on gün sonra da vefat sayıları düşmeye başlamaktadır. Şu an için 3 durumda da düşmeler başlamış durumda.