Mutasyonlu virüste kaç gün olmalı? Uzmanından dikkat çeken izolasyon açıklaması…

İNGİLTERE MUTASYONUNDA 14 GÜNE KADAR UZAYABİLİR

Şu an İngiltere mutasyonu ülkemizde tüm vakaların %90'ından fazla. Bu ne anlama geliyor. Biz aslında tek vaka ile başlayan ve ülkemize ulaşan İngiltere mutasyonu ülkemize gelmese ve yayılmasaydı biz birinci dalganın üçüncü zirvesini görmeyecektik. (3. zirveyi biz 14 Nisan'da 62 bin vaka ile gördük). Bu nedenle Hindistan mutasyonunu da aynı şekilde 4. zirveyi görmemek için tüm önlemlerimizi almak zorundayız.

İngiltere mutasyonunda iyileşme süresi son verilere göre ortalama 10.5 gün. Bu nedenle 10.gün alınan PCR testi pozitif gelebilir. PCR pozitifliği 12 hatta 14 güne kadar uzayabilir. Hem erişkinlerde hem çocuklarda iyileşme süreleri ve PCR pozitifliği İngiltere mutasyonunda 14 güne kadar uzayabilir.

Karantina süresi şu an ülkemiz dahil çoğu ülkelerde aynı süre. Ancak unutmayalım ki, mutasyonun çeşidine göre 10 günlük karantina süresi uzatılabilir. Genellikle 10 günün sonunda koronavirüs bulaştırıcılığı olmaz ancak halen PCR pozitifliği devam ediyor ise veya akciğer tutulumu var ise bu süre 14 güne kadar uzatılabilir.