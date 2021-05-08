Mutasyonlu virüste kaç gün olmalı? Uzmanından dikkat çeken izolasyon açıklaması…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması üzerine ülkemizde görülen vaka sayılarının artış sebebi İngiltere mutasyonu olarak belirtildi. Hızla yayılan ve çocukları da etkileyen bu İngiltere mutasyonu ülkemizde 3. zirveyi görmemize sebep oldu. Özellikle İngiltere mutasyonu tespit edilen çocuk vakalarda 14 günden uzun süren PCR pozitifliğin, yüzde 2'den yüzde 52'ye çıktığı söyleniyor. İngiltere mutasyonunda iyileşme süresi son verilere göre ortalama 10.5 gün olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Hem erişkinlerde hem çocuklarda iyileşme süreleri ve PCR pozitifliği İngiltere mutasyonunda 14 güne kadar uzayabilir." diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ÇOCUK VAKA SAYISI 8 KAT ARTTI
Amerikan Pediatri Akademisi son yayımladığı raporda Amerika Birleşik Devletlerinin bazı eyaletlerinde çocuk vakaları inceledi. Bu raporda Nisan 2020 tüm vakalardaki çocuk oranını %3 iken bundan tam bir yıl sonra yani Nisan 2021 de tüm vakalardaki çocuk oranını %23 olarak tespit ettiğini açıkladı. Yani çocuk vakalar İngiltere mutasyonu veya bileşik mutasyonlar nedeniyle çocuk vaka sayısını 8 kat arttırmıştır.
Mutasyon nedeniyle toplumsal bağışıklama sağlanabilmesi için en az %70 kişilerin aşılanması gerekiyor. Ancak ülkemizde 18 yaş altı genç nüfusun oranı toplam nüfusun %25'i, yani her 4 kişiden biri 18 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız. Bu nedenledir ki bizim %70'lik toplumsal bağışıklamaya ulaşabilmemiz için gençlerimizi ve çocuklarımızı aşılamalıyız. Çocuklar aşılanmadan toplumsal bağışıklama olmaz.
3 aşı firması (Moderna, Biontech ve Johnson firmaları) çocuklar ile ilgili aşı çalışmalarına çoktan başladı bile ve tahminen Eylül-Ekim 2021 yani sonbahar ayı gibi 6 aydan daha büyük çocuklarımıza aşı uygulamaları başlayacak ve salgında toplumsal bağışıklama tüm dünyada sonbahar itibariyle bu aşılamayla başlayacaktır.
İNGİLTERE MUTASYONUNDA 14 GÜNE KADAR UZAYABİLİR
Şu an İngiltere mutasyonu ülkemizde tüm vakaların %90'ından fazla. Bu ne anlama geliyor. Biz aslında tek vaka ile başlayan ve ülkemize ulaşan İngiltere mutasyonu ülkemize gelmese ve yayılmasaydı biz birinci dalganın üçüncü zirvesini görmeyecektik. (3. zirveyi biz 14 Nisan'da 62 bin vaka ile gördük). Bu nedenle Hindistan mutasyonunu da aynı şekilde 4. zirveyi görmemek için tüm önlemlerimizi almak zorundayız.
İngiltere mutasyonunda iyileşme süresi son verilere göre ortalama 10.5 gün. Bu nedenle 10.gün alınan PCR testi pozitif gelebilir. PCR pozitifliği 12 hatta 14 güne kadar uzayabilir. Hem erişkinlerde hem çocuklarda iyileşme süreleri ve PCR pozitifliği İngiltere mutasyonunda 14 güne kadar uzayabilir.
Karantina süresi şu an ülkemiz dahil çoğu ülkelerde aynı süre. Ancak unutmayalım ki, mutasyonun çeşidine göre 10 günlük karantina süresi uzatılabilir. Genellikle 10 günün sonunda koronavirüs bulaştırıcılığı olmaz ancak halen PCR pozitifliği devam ediyor ise veya akciğer tutulumu var ise bu süre 14 güne kadar uzatılabilir.
KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU SONRASI SPOR
Unutulmamalıdır ki koronavirüs enfeksiyonu sonrası hafif egzersizler (yürüyüş vb.) önerilmektedir ancak orta derecedeki egzersizler (tempolu yürüyüş, koşma vb.) en az 3 ay, ağır egzersizler (halı saha, futbol oynama, yüzme vb.) ise en az 6 ay yapılmamalıdır. Bu nedenle özellikle profesyonel spor yapan futbolcular, basketbolcular gibi ağır antrenman veya 90 dakika gibi uzun süren müsabakalara en az 6 ay ara vermelidirler.
Koronavirüs enfeksiyonu sonrası ağır egzersiz yapan sporcuları bekleyen iki tehlike ne?
Birincisi, önümüzdeki yıllarda kalp damarlarını besleyen koroner damarlarda spazm (kasılma) nedeniyle ani kalp krizleri ve ani kalp durmaları beklenebilir. İkincisi ise, akciğer solunum kapasiteleri azalabileceği için futbol hayatlarına 3 ile 5 yıl erken son vermek zorunda kalacaklardır. Futbolcularda izlediğimiz kadarıyla 10 günlük karantina sonrası PCR testide negatif gelmişse hemen 11. gün futbol maçlarına çıkmaktadırlar, bu uygulama yanlış. Bu nedenle biz Bilim İnsanları öneri olarak özellikle ağır spor yapanlar en az 6 ay ara verdikten sonra hekim kontrolü sonrası başlamaları uygun olacaktır.
TAM KAPANMANIN ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK
PCR testi pozitiflik oranımız neredeyse %20'lerden %8'lere düştü, ağır hasta sayımız günlük 30 kişi azalıyor, günlük vakalar ise son 2 haftada %60 azalmış durumda. Tam kapanmalarda ilk 10 gün vaka sayıları düşer, bundan bir on gün sonra ağır hasta sayıları düşer, bundan bir on gün sonra da vefat sayıları düşmeye başlamaktadır. Şu an için 3 durumda da düşmeler başlamış durumda.
AKILLI VE TEMKİNLİ NORMALLEŞME OLMALI
Bayram sonrası normalleşeme akıllı ve temkinli normalleşme olmalı. Akıllı normalleşme de öncelik az riskli veya aşılanmış olan sektörlerin açılması ama bundan önce ilk açılacak olan son bir ayı kalan eğitim olmalıdır. Eğitimden sonra kuaför, restoran ve kafeteryalar olmalı ancak bu açılmalar HES kodu sorgulaması, maske, sosyal mesafe, hijyen ve %50 müşteri kuralları dahilinde yapılmalıdır. Kademeli, akıllı ve temkinli bir açılma uygun olacaktır.
DÜNYAYI VE BİZLERİ KURTARACAK OLAN 3 KURAL;