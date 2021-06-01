Bu belirti varsa Hint varyantlı mutasyon olabilir! Yeni tehlike! İlk kez görüldü...

AŞILAR HİNT VARYANTINA ETKİLİ Mİ?

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Şu ana kadar Türkiye'de uygulamada olan Çin aşısı, Biontech aşısı ve uygulanmaya başlayacak Rus Sputnik V aşısının Hint mutasyonuna da yeterli derecede etkili olduğuna dair veriler var. Bu nedenle sırası gelenin aşıyı bir an önce yapması koruma sağlayacaktır." dedi.

Prof. Dr. Vefik Arıca, hibrit mutasyonla ilgili yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti; "Dünyada 'bileşik mutasyon' veya 'hibrit mutasyon' diye adlandırılan birden fazla mutasyonun aynı virüste gerçekleşmesi en son geçtiğimiz aylarda Brezilya'da 18 farklı mutasyonu içeren bir varyant tespit edildi ancak etkisi çok kısa sürdü ve Brezilya dışına yayılmadan bitti. Vietnam'da İngiliz ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir corona virüs çeşidinin tespit edildi. Tespit edilen bileşik varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı aslında. Vietnam Sağlık Yetkililerin tespit edilen bileşik varyantın daha bulaşıcı olduğunu, yapılan laboratuvar testlerinde virüsün çok hızlı bir şekilde çoğaldığının tespit edildiği söyleseler de net bir veri şuan için yok. Ancak Vietnam'da tespit edilen hibrit mutasyonun hava yolu ile daha hızlı bulaştığı ve çoğaldığı bu nedenle kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiği, maskeye ve hijyene dikkat edilmelidir."