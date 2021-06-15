Uzman isimler açıkladı! Müsilajın etkileri neler? Dikkat çeken 'kimyasal' detayı...

"DENİZ İÇİNDEKİ TÜM CANLILAR ETKİLENİR"

Müsilajdan etkilenen deniz canlıları ile ilgili açıklama yapan Dr. Nurçin Killi, "Deniz canlılarının müsilajdan etkilenme oranı bölgeye, müsilaj birikiminin miktarına ve oksijen durumuna göre değişir. Deniz içinde birçok canlı yaşıyor ve hepsi oksijenin azalmasından etkilenir." dedi.

Müsilaj temizleme çalışmaları sonrası kısa süre sonra müsilajın deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kalkabileceğini belirten Dr. Nurçin Killi, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sıcaklıkların artmasıyla canlıların yoğunluklarını artırması doğal bir süreç. Ancak denizde çok fazla kirlilik oluşursa bu yoğunluk fazlalaşacaktır ve Marmara Denizi'ndeki görüntüyü ortaya çıkaracaktır. Her ilkbaharda ortaya çıkan bu süreçte aslında su sirkülasyonları ile bu yoğunluk koylar ve körfezler gibi belli bölgelerde toplanır. Kırmızı, mavi ve yeşil gibi renk değişimleri ortaya çıkar. Akıntı ve dalgalarda ortaya çıkan bu değişim birkaç hafta içinde geçer. Ancak Marmara'da atıkların çok fazla bırakılması nedeniyle farklı bir durum ortaya çıktı"