Korona araştırmasından çarpıcı sonuç! Stres antikoru engelliyor

"STRESSİZ KİŞİLERDE ANTİKOR ORANI YÜZDE 56'LARA KADAR ÇIKMIŞ"

Stres seviyesi çok fazla olduğunda kronik bir rahatsızlık varmışçasına vücudun tepki gösterdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Özer, "Manchester Üniversitesi'nde iki grup arasında bir araştırma yapılmış. Bir grupta mutlu ilişkiler süren, sağlıklı beslenen, düzenli uyku uyuyan kişiler var. Diğer grupta da düzenli uyku uyuyamayan, uykusu bölünen, beslenme düzeni bir rutine sahip olmayan kişiler. İki grubun da antikor seviyeleri ölçülüyor. Daha düzenli ve güzel bir uyku uyuyan kişilerin vücuttaki antikor üretme seviyeleri daha yüksek oluyor ve bu oran yüzde 56'lara kadar çıkıyor. Araştırmayı ülkemize göre düşündüğümüzde, aşılama yaşı 20'lere kadar indi. 20'li yaşlarda kişilerin fazla kronik rahatsızlığı olmuyor ama stres seviyesi çok fazla olduğunda kronik bir rahatsızlık varmışçasına vücut bir tepki gösterebilir" diye konuştu.