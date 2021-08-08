Siyah sarımsağın faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Siyah sarımsak saç çıkarır mı?

Sarımsak ağızda bıraktığı koku ve acı tadı ile çok ilgi çekmese de doğal antibiyotik görevi görmektedir. Siyah sarımsak beyaz sarımsağa göre kokusu keskin olmayan, tadı mideyi zorlamayan özellikle de saça faydası olan bir besin türü. Siyah sarımsak beyaz sarımsağın bir ortamda 60-90 derecede bekletilerek fermente edilmesiyle oluşturulur. Yani sarımsakta bulunan alisin bu işlem ile beraber s-alisistein maddesine dönüşmektedir. Siyah sarımsağın yararları ve siyah sarımsağın zararları konusuna ayrıntılı şekilde açıklayacağız. İşte sarımsak ile ilgili tüm detaylar…

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI

Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Saçtan cilde, kanserden enfeksiyon hastalıklarına karşı birçok alanda etkisini gösteriyor. Güçlü bir antibiyotik olan siyah sarımsağın yararlarından bahsedeceğiz.

Siyah sarımsak B ve C vitamini içerir.

Diyabet semptomlarını iyileştirir.

Yorgunluk ve halsizliği giderir.

Beyin hücrelerini hasara karşı korur.

Hafıza bozukluklarını azaltır.

Tansiyonu düzenler.

Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

Cilt sağlığını destekler. Yaşlanma belirtisini azaltır.

Bakteri ve enfeksiyonlara karşı savaşır.

Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını destekler.

Toksik maddelerin ayrışmasına yardımcı olur.

Kalp sağlığına dost olur.

Sinir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

ÇİĞ SARIMSAK YUTMANIN FAYDALARI

Yatmadan önce çiğ sarımsak yutmak saçların kuvvetlenmesini sağlar.

Kalp hastalıklarına karşı korur. Sarımsak sadece yemeğe değil çaya da katılarak içilebiliyor. Bir bardak su ile sarımsak yutarsanız sağlığınız açısından birçok faydası olacaktır. Sarımsak yutmak enerji ve zindelik verir. Halsizlik ve yorgunluk şikâyetini ortadan kaldırır. Saç dökülmesini ortadan kaldırır. Saçların parlak olmasını sağlar. Cinsel gücü arttırmaktadır. İktidarsızlık sorunları için bir düzenli sarımsak yutmak gerekir. Saçkıran ve sakalkıran tedavisinde kullanılır.

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SİYAH SARIMSAĞIN ZARARLARI

Sarımsağın yararları olduğu gibi zararları da vardır. Önemli olan sarımsağı tüketim oranına dikkat etmeliyiz. Aşırı sarımsak tüketimi hem midemize hem de sağlığımıza istenmeyen zararlar verebilmektedir. Özellikle emziren anne ve hamile anne adaylarının sarımsak tüketimine dikkat etmesi gerekir. Emziren anne sarımsağı fazla tüketirse bebekte karın ağrısı görülebilir.

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Sarımsağın mideye zararları

Midesinde gastrit ve reflü sorunu olanlar için sarımsağın fazla tüketimi reflüyü harekete geçirir. Bu da çekilmez mide yanmalarına sebep olur. Sarımsak mide ağrısı yapar mı? Sorusu hep merak edilirdi. İşte bu yüzden mide ağrıları başlar. En fazla günlük bir diş sarımsak yutmak gerekir. Midede tahrişler olabilir. Sadece midede değil mideye giden yollarda da tahrişler görülebilmektedir.

Erkeklerde fazla sarımsak tüketiminin zararları da merak konusu olduğunu biliyoruz. Uzmanlar erkeklerde aşırı sarımsak tüketiminin karaciğere kadar zarar vereceğini söylüyorlar. Ayrıca sperm hareketliliğini de azalttığı söylenmektedir. Potasyumun azalması ile de kalp kaslarına etki ediyor.

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SİYAH SARIMSAĞIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

10 gram sarımsak 15 kaloridir.

10 gram sarımsak %81 Karbonhidrat, %15 Protein, %3 Yağ içerir.

SİYAH SARIMSAK NASIL KULLANILIR?

Siyah sarımsak yemeklerde, çaylarda ve salatalarda kullanılabilir. Ayrıca saç bakımı tedavilerinde siyah sarımsak yağı şeklinde kullanılır. Kozmetik alanında da şampuan, krem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizin ilgi alanınıza göre kullanım yapabilirsiniz. Tavsiyemiz yemeklerde kullanmanızdır. Gece yatmadan önce bir bardak su yardımı ile bir diş sarımsak yutabilirsiniz.

SİYAH SARIMSAK SAÇ ÇIKARIR MI?

Siyah sarımsak içerisindeki besinler saç çıkarma tedavilerinde kullanılıyor. Özellikle saçkıran hastalığında siyah sarımsak kesin çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Siyah sarımsak birçok bitkisel şampuanların içerisinde yer alarak insanlara şifa olabiliyor. Siyah sarımsak yağı kullanarak saçınıza canlılık da katabilirsiniz. Belirli oranda siyah sarımsak yağını saçınıza sürerek ovalayın. Daha sonra iyice yıkayın. Düzenli yapılması halinde saçınızda canlılık oluştuğunu göreceksiniz.

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