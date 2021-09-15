Kovid-19’da her 5 kişiden 1’i bu yüzden ölüyor! Bir yılda 50 milyon kişide görülüyor! Büyük sepsis tehlikesi...

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Sepsis'in başlıca belirtileri arasında konuşma bozukluğu veya zihin bulanıklığı, aşırı titreme veya kas ağrısı ve ateş, tüm gün idrar yapmama durumu, şiddetli nefes darlığı, benekli veya renksiz cilt olduğunu belirten Prof. Dr. Demirkıran, bu belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarının çok kritik ve önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demirkıran, sepsisin acil olarak tedavi edilmesi gerektiğini belirtirken, tedavide her saniyenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Erken tanı, erken ve doğru tedavinin hayat kurtarıcı olacağını belirtti.