Hamileler mutlaka aşı olmalı





Gebe vaka sayısı son bir ayda 15-20 bandında gidiyor. Kadın doğum derneklerimizin hepsi açıklama yaptılar ve gebelerin Kovid aşısı olmasını şiddetle önerdiler, biz de öneriyoruz. Çünkü onlarınki riske atılacak bir süreç değil çok ağır ve hızlı ilerliyor. Gebelerde pıhtılaşmaya da bir yatkınlık var. Özellikle gebeliklerinin son aylarına gelmeden önce aşı takvimlerini tamamlamış olmaları gerekir" dedi.