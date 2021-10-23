Sağlık hizmetlerinde yeni dönem! 1 Ocak’tan itibaren başlıyor

Uygulama, Türkiye genelinde tüm il sağlık müdürlüğü denetim ekipleri tarafından kullanılmak üzere 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak.

Daha sonra aşamalı olarak Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere ait sağlık tesisleri de sisteme dahil edilecek.

"DENETİM SONUÇLARI ANLIK RAPORLANABİLECEK"

Den-İz sistemi kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar, uygulanacak idari yaptırımlar ve bu yaptırımlara dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve hükümler, sitem üzerinden anında görülerek gerçek zamanlı uygulanabilecek.

Gerçekleştirilen denetimler ve uygulanan idari yaptırımlar anında izlenebilecek, denetim sonuçları anlık raporlanabilecek.

Bu sayede merkez ve taşra teşkilatının etkin ve hızlı karar alma yetisinin artırılması, iş gücü, zaman ve kağıt, basılı form ve benzeri kırtasiye materyali kaynaklı maliyet tasarrufu sağlanacak.