Dünyanın cevap aradığı soru: Kovid-19 kendisini yok eder mi?





Pandeminin sadece aşılamayla biteceği algısı doğru değil. Şu an sadece koronavirüs değil 8 ila 10 arasında farklı virüs de sahada. Aşı ölüm oranlarını azaltıyor ancak bulaşı kırmıyor. Dolayısıyla herkes maske kurallarına, kalabalık ortamlara girmemeye dikkat edecek. Çünkü maalesef aşılılar da aldıkları viral yükün yüksekliği ve diğer hastalıklarının etkisiyle Kovid-19'u ağır geçirilebiliyor.