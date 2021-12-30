Uzman isimler uyardı! Omicron için kritik 15 gün





Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz" ifadelerini kullanırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ise, "Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var.