Kajunun tarihi 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O yıllarda Brezilya'da keşfedilen kaju ağaçları ile günümüzde birçok yerde yetiştirilmesi yapılan bir bitki haline gelmiştir. Genellikle ekvator iklim kuşağını seven bir bitkidir. Hindistan, günümüzde Dünya'da kaju üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Her iklimde yetişmemesi ve her bir kaju meyvesinden sadece 1 adet kaju elde ediliyor olmasından dolayı, diğer fıstık çeşitlerine göre daha pahalı olabilmektedir. Her bir kaju tanesi tek tek kendi meyvesinden ayrılır ve kabuğu soyularak kavrulur. Tüketiciye ulaştığında kabuksuz haldedir. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketimi yaygın olsa da Dünya mutfağında tatlı ve yemeklerin içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Peki, sağlığımız için sayısız faydası olan kaju, ne kadar yenmeli? Hangi koşullarda 'kaju zehirlenmesi' durumu söz konusudur? İşte ayrıntılar…

KAJUNUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Kajunun 100 gramı yaklaşık 550 kaloridir.

Protein açısından çok zengin olan kuruyemişlerden biridir.

Lif oranı yüksektir.

Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor gibi mineraller içerir.

Çinko, potasyum ve sodyum içermektedir.

Vitamin değerleri yüksektir ve C, A, E, D ve K vitaminleri içerir.

B grubu vitaminlerden B12 ve B6 vitaminlerini içermektedir.

Tiamin, riboflavin ve niasin bileşenlerine sahiptir.

KAJUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kajunun faydalarından biri cildinize sağladığı etkilerdir. Bakır ve antioksidan kaynağı olan kaju cildin yaşlanmasını önler ve esneklik kazanmasını sağlar.

Kaju, çinko içeriği yüksek bir besindir ve bu sayede bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur.

Göz sağlığınızı korur. Gün içerisinde çok fazla telefon veya bilgisayar ekranına bakıyorsanız göz sağlığınızda bir takım hasarlar oluşabilir. Kaju ise gözdeki vitamin miktarını artıcı bir etki sağlar ve göz ile ilgili rahatsızlıklar yaşama riskini azaltır.

İçerisindeki doymamış yağ asitleri sayesinde beyin sağlığını korur. Konsantrasyon süresini arttırır ve uzun süreli hafızayı güçlendirir.

Ağız ve diş sağlığını destekler. Ağız içerisinde oluşan bakterilerin azalmasına yardımcı olur ve diş ve diş eti rahatsızlıklarını önler.

İyi kolesterolün artmasını sağlayan lipoprotein içeren kaju, kötü kolesterol seviyesinin düşmesini sağlar. Kalp ve damar sağlığını koruyucu etkisiyle kalp krizi veya damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Hamilelikte kajunun faydaları da saymakla bitmiyor. Uzmanlar zengin besin değerleri ve bebeğin gelişimine sağladığı katkılardan dolayı hamilelerin düzenli olarak kaju tüketmesini tavsiye ediyor.

İçerdiği yüksek orandaki magnezyum sayesinde kas ve kemik sağlığınızı destekler. Kan basıncının ve sinir fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlayan kaju, metabolizmanın düzene girmesine de yardımcı olur.

Demir içeren kuruyemişlerden olan kaju, anemi risklerini azaltmaktadır. Demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlık ile savaşır, kansızlığı ve kansızlığın sebep olduğu yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri azaltır.

Pek çok şeye olduğu gibi kajunun cinselliğe faydaları da önem taşımaktadır. Düzenli tüketildiğinde kajunun sperm hareketliliğini arttırdığı ve cinsel enerjiyi arttırdığı gözlemlenmiştir.

Kolesterol yüzünden oluşan safra kesesi taşı gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.

En önemli özelliklerinden biri de kansere karşı koruyucu olmasıdır. Zengin besin değerleri sayesinde özellikle kolon kanserine karşı vücudun direncini arttırır ve tam bir antikanserojendir.

KAJU NE KADAR YENMELİ?

Kajunun vücut sağlığına olan sayısız faydalarını görebilmek için günde 4 tane kaju yemeniz yeterlidir.

KAJUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Özellikle çocuk ve hamilelerin tüketiminde kaju alerjisi olup olmaması durumuna dikkat edilmesi önemli bir noktadır. Kaju, fıstık ve türevleri gibi alerjik bünyesi olan kişileri etkileyebilir.

Uzmanlar kan şekeri üzerindeki etkilerinden dolayı diyabet hastalarının kaju tüketiminde aşırıya kaçmamasını tavsiye etmektedir.

Ayrıca kan şekeri dengesi üzerindeki etkilerinden dolayı ameliyat olacak kişilerin 2-3 hafta kadar öncesinde kaju tüketmeyi bırakması önerilmektedir.

