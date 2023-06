Kurban etini 24 saat dinlendirip tüketin

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden Diyetisyen Melek Atabey, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına ilişkin önerilerde bulundu:Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaşatır. Midede şişkinlik, hazımsızlık yapar. Eti 24 saat uygun bekleme koşullarında dinlendirdikten sonra tüketmeli.Bayram sabahı kurban kesme telaşı olanlar kahvaltı öğününü atlamamalı. Etin hazırlanmasında haşlama, ızgara, fırında pişirme gibi yöntemler kullanılmalı, kızartmadan kaçınılmalı. Et ilaveli yemeklere yağ eklenmemeli. Izgara yapılırken ateş ile et arasında mesafe ayarlanıp, etin yanarak kanser yapıcı maddel oluşumu engellenmeli. Kavurma içine ilave tereyağı veya kuyruk iç yağı eklenmeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirilmeli.Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kurubaklagiller tüketilmeli. Etlerin yanında bulgur, esmer pirinç, ayran, yoğurt, cacık tercih edilmeli.Etler, C ve E grubu vitaminleri ile kalsiyumdan fakir. O yüzden etler sebzelerle birlikte pişirilmeli, yanında C vitamini zengin olan sebze, salata, meyve suları olmalı.