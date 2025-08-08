Felçli insanlar da bilgisayar kullanabilecek

Teknolojide yenilikler hızla artarken ABD merkezli Augmental teknoloji şirketi, 'MIT Media Lab' araştırma laboratuvarının desteğiyle geliştirdiği MouthPad cihazıyla dikkatleri üzerine çekti. Ağız içine yerleştirilen küçük bir plak yardımıyla kullanıcının dil ve baş hareketlerini algılayan MouthPad cihazı, engelli bireylerin ellerini kullanmadan bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazları kontrol etmesini sağlıyor.Özellikle felçli ve ellerini kullanamayan bireyler için tasarlanan bu sistem, ağız çatısına yerleştirilen basınca duyarlı dokunmatik yüzey ve bir çift hareket sensörüyle çalışıyor. Cihaz, dil ve baş hareketlerini Bluetooth aracılığıyla gerçek zamanlı olarak imleç kaydırma ve tıklamalara dönüştürüyor. Cihaz hem iOS hem de Android sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Şirket, cihazın güvenli ve konforlu olması adına 3D baskı ve elektronik kapsülleme alanındaki en yeni teknolojilerden yararlanıyor.