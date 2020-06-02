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Bankada hesabı olanlar dikkat! 'dan yeni kolaylık...

'dan bankada hesabı olan vatandaşları ilgilendirecek haberi geldi. zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine süreci nedeniyle kolaylık sağladı. Buna göre; 10 yıldır işlem görmeyen hesapların 'ye devredilmeden önce başvuru yapmak için sağlanan süre 3 ay uzatıldı...

AA Sigorta
Giriş Tarihi: 2.6.2020 10:50 Son Güncelleme: 2.6.2020 10:51 ABONE OL
Bankada hesabı olanlar dikkat! BDDK'dan yeni kolaylık...

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.

15 EYLÜL'E ERTELENDİ

2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e ertelendi.

Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül'e kadar TMSF'ye devredilebilecek.

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Bankada hesabı olanlar dikkat! BDDK'dan yeni kolaylık...
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