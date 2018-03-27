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Alekansdar Trifunovic "40 dakikalık bir maç daha var"

Çeyrek Final ilk maçında evinde 'yı ağırlayan ve 79-65 mağlup olan 'da başantrenör açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı önlerinde 40 dakikalık bir maç daha olduğunun altını çizdi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 01:00
Alekansdar Trifunovic 40 dakikalık bir maç daha var

çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi 'ya 79-65 mağlup olan 'nın başantrenörü , "Serinin ilk yarısı bitti, 40 dakikalık bir maç daha var." dedi.

Trifunovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, UCAM Murcia'yı hak ettiği galibiyetten dolayı tebrik ederek, ilk yarıda gösterdikleri performans nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

İlk yarıda tamamen oyun planlarının dışında oynadıklarını belirten Trifunovic, şöyle konuştu:

"İlk yarı ilk 2-3 dakika haricinde kötü oynadık. Rakibimiz sahanın her yerindeydi daha istekli ve daha serttiler. İlk devrede 49 sayı yediğimiz karşılaşmanın ikinci devresinde 30 sayı yedik. Serinin ilk yarısı bitti, 40 dakikalık bir maç daha var. Oraya turu kazanmaya gideceğiz ama öncelikle kendimizi aşmak için gideceğiz. Çok küçük farkla gitmiyoruz ama eğer 40 dakika gerçek anlamda mücadele edersek nereye gideceğimiz belli olmaz."

UCAM Murcia Başantrenörü Ibon Navarro ise çeyrek final ilk eşleşmesini galip tamamladıklarını belirterek, "Pınar Karşıyaka güçlü bir ekip, asla vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Murcia'da zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Orada da kazanıp Final Four'a kalmak istiyoruz." diye konuştu.

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Alekansdar Trifunovic "40 dakikalık bir maç daha var"
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