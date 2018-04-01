Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe, yeni antrenörüyle ilk maçında rahat

Fenerbahçe, yeni antrenörüyle ilk maçında rahat

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, yeni antrenörü Valerie Garnier yönetimindeki ilk maçında 'u 76-51 mağlup etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 18:56
Fenerbahçe, yeni antrenörüyle ilk maçında rahat

'nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'u 76-51 yendi.

Ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, yeni başantrenörü Valerie Garnier yönetimindeki ilk maçını da kazanmış oldu. Canik Belediyespor ise 16. yenilgisini aldı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Turgut Işık, Furkan Ozan Çöven, Ayhan Baykara

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Sottana 13, Tuğçe Canıtez 11, Verameyenka 12, Vaughn 12, Ayşe Cora 5, Esra Ural Topuz 3, Plum 12, Pelin Derya Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4

Canik Belediyespor: Duygu Fırat 8, Smith 10, Gizem Yavuz 4, Manuel 11, Yasemin Begüm Dalgalar 10, Ceren Gökdemir 4, Saadet Aysu Keskin 2, Nilay Aydoğan 2

1. Periyot: 17-17

Devre: 44-27

3. Periyot: 59-36

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, yeni antrenörüyle ilk maçında rahat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN