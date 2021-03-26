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Giriş Tarihi: 26.3.2021 22:56 Son Güncelleme: 26.3.2021 23:09

Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali 'da düzenlenecek

Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali İstanbul'da düzenlenecek

FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Final organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde ’un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Kadınlar Euroleague'de 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final'de temsilcimiz Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları mücadele edecek. 16 Nisan Cuma günü oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe Öznur Kablo, UMMC Ekaterinburg ile Perfumerias Avenida da Sopron Basket ile karşılaşacak.

17 Nisan Cumartesi gününü takımlar maç yapmadan geçerken, 18 Nisan Pazar günü önce yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük maçı oynayacak. Ardından da yarı finallerin galipleri, şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkacaklar.

Dörtlü Final, 2016 yılında da ülkemizde organize edilmiş, o yıl gerçekleştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali İstanbul'da düzenlenecek
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