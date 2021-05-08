Bahçeşehir’in tadı yok

KOVİD-19 nedeniyle eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan kırmızı-lacivertliler; Burak, Shannon ve Green ile maça tutunmaya çalışsa da Güney ekibine direnemedi
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 29. haftada erteleme maçında karşılaştığı Gaziantep Basketbol'a deplasmanda10 sayı farkla (88-77) boyun eğdi. Daha önce ligde kalmayı garantileyen ancak KOVİD-19 nedeniyle mücadeleye eksik çıkan Kırmızı Ejderhalar, Greenve Stimac ile üstünlük kurmayaçalıştı. İlk periyotta Gaziantep'in skorer guardı Kenny Hayes'i durduramayan konuk ekip, çeyreği de 22-15 geride kapattı. İkinci çeyrekte biraz daha hareketlenen Bahçeşehir, uzun forveti Burak Yıldızlı ve Shannon'un sayılarıyla maça tutunsa da 4 sayı (26-22) farkla periyodu geride bitirdi. Üçüncü çeyrekte Green, Stimac, Jones, Shannon ve Burak daha fazla sorumluluk alınca KırmızıEjderhalar, periyodu da22-20 önde tamamladı ve farkı 9 sayıya düşürdü.
Ancak son çeyrekte yorulan ve oyundan düşen Erhan Ernak'ın öğrencileri, G.Antep'ten Kelly ve Jaiteh'in ağılıklarını hissettirmesiyle son periyodu20-18 kaybedince maçtanda 88-77 yenik ayrılarak19. mağlubiyetini yaşadı.