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Giriş Tarihi: 8.5.2021

Bahçeşehir’in tadı yok

Bahçeşehir’in tadı yok

KOVİD-19 nedeniyle eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan kırmızı-lacivertliler; Burak, Shannon ve Green ile maça tutunmaya çalışsa da Güney ekibine direnemedi

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 29. haftada erteleme maçında karşılaştığı Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 10 sayı farkla (88- 77) boyun eğdi. Daha önce ligde kalmayı garantileyen ancak KOVİD-19 nedeniyle mücadeleye eksik çıkan Kırmızı Ejderhalar, Green ve Stimac ile üstünlük kurmaya çalıştı. İlk periyotta Gaziantep'in skorer guardı Kenny Hayes'i durduramayan konuk ekip, çeyreği de 22-15 geride kapattı. İkinci çeyrekte biraz daha hareketlenen Bahçeşehir, uzun forveti Burak Yıldızlı ve Shannon'un sayılarıyla maça tutunsa da 4 sayı (26-22) farkla periyodu geride bitirdi. Üçüncü çeyrekte Green, Stimac, Jones, Shannon ve Burak daha fazla sorumluluk alınca Kırmızı Ejderhalar, periyodu da 22-20 önde tamamladı ve farkı 9 sayıya düşürdü.
Ancak son çeyrekte yorulan ve oyundan düşen Erhan Ernak'ın öğrencileri, G.Antep'ten Kelly ve Jaiteh'in ağılıklarını hissettirmesiyle son periyodu 20-18 kaybedince maçtan da 88-77 yenik ayrılarak 19. mağlubiyetini yaşadı.

ERNAK: ENERJİMİZ RAKİBE YETMEDİ
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, Koronavirüs yüzünden eksik kadroyla mücadele ettiklerinin altını çizdi. Ernak, "Sahada oynayan oyuncuların enerjisinin maçın belli bölümlerinde yetmediğini gördük. Pazartesi Aliağa Petkimspor maçında elimizden geleni sahaya yansıtmaya çalışacağız. Rakibimiz Gaziantep Basketbol'u galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum" açıklamasıyla yenilgiyi özetledi.

SON MAÇ İZMİR'DE
Bahçeşehir Koleji, pazartesi günü normal sezonun son maçında İzmir ekibi Aliağa Petkim ile evinde karşılaşıp ligin kapanışını yapacak.

17
Kırmızı Ejderhalar adına maçın en skorer isimleri 17 sayıyla Burak Can, Shannon (16), Green (14) oldu.

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Bahçeşehir’in tadı yok
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