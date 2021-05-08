Bahçeşehir’in tadı yok

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 29. haftada erteleme maçında karşılaştığıDaha önce ligde kalmayı garantileyen ancak KOVİD-19 nedeniyle mücadeleye eksik çıkan Kırmızı Ejderhalar,İlk periyotta Gaziantep'in skorer guardı Kenny Hayes'i durduramayan konuk ekip, çeyreği de 22-15 geride kapattı. İkinci çeyrekte biraz daha hareketlenen Bahçeşehir, uzun forveti Burak Yıldızlı ve Shannon'un sayılarıyla maça tutunsa da 4 sayı (26-22) farkla periyodu geride bitirdi. Üçüncü çeyrekte Green, Stimac, Jones, Shannon ve Burak daha fazla sorumluluk alıncave farkı 9 sayıya düşürdü.Ancak son çeyrekte yorulan ve oyundan düşen Erhan Ernak'ın öğrencileri, G.Antep'ten Kelly ve Jaiteh'in ağılıklarını hissettirmesiyleBahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, Koronavirüs yüzünden eksik kadroyla mücadele ettiklerinin altını çizdi. Ernak,Pazartesi Aliağa Petkimspor maçında elimizden geleni sahaya yansıtmaya çalışacağız. Rakibimiz Gaziantep Basketbol'u galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum" açıklamasıyla yenilgiyi özetledi.Bahçeşehir Koleji, pazartesi günü normal sezonun son maçında İzmir ekibi Aliağa Petkim ile evinde karşılaşıp ligin kapanışını yapacak.Kırmızı Ejderhalar adına maçın en skorer isimleri 17 sayıyla Burak Can, Shannon (16), Green (14) oldu.