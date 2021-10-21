Güney ekibi Avrupa’da 2’de 2 yaptı

Avrupa'da temsilcimiz Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (Euro Cup Women) C Grubu ikinci maçında Polonya ekibi AZS UMCSLublin'i Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maç boyunca rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 98-75'lik skorla maçtan galip ayrıldı ve Avrupa'da 2'de 2 yaptı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon maçlarını seyircisiz oynayan Mersin ekibi, uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisinin desteğiyle parkelere çıktı ve maçtan galip ayrılmayı başardı. Maç boyunca seyirci desteğini arkasına alan güney ekibi rakibine 18 sayı fark atmayı başardı. Maç sonunda sporcuların sevinçleri görülmeye değerdi.

Kulüp yetkilileri, "Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de şampiyonluğu hedefleyen takımımızın büyük bir seyirci kitlesiyle desteklenmesi gerekiyor. Bunun için halkımızı maçlarda tribünlere bekliyoruz." dedi.