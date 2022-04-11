Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetiyle bir araya geldi

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede basketbolun bugünü, geleceği ve Türk basketbolunun projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Basketbol Gelişim Merkezi projesinin maketi de incelendi.

Türkoğlu, FIBA heyetine milli takım forması ile çini takdim etti. FIBA heyeti ise Türkoğlu'na, tablo içerisinde FIBA 2002 Dünya Şampiyonası'nda A Erkek Milli Takımı'nın Lübnan'ı 107-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın maç kağıdını hediye etti.

