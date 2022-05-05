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Giriş Tarihi: 5.5.2022 16:11

Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın en başantrenörü oldu

İHA
Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın en başantrenörü oldu

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın en başantrenörü seçildi. Bursaspor, Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Eurocup'ta başarılı performans sergileyerek finale kalan Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic sezonun başantrenörü seçildi. Eurocup'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvada yer alan diğer takımların başantrenörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Alimpijevic'in yılın antrenörü seçildiği ifade edildi.

Bursaspor, Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

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Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın en başantrenörü oldu
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