Büyük düello Anadolu Efes’in

ING Basketbol Süper Ligi'nde kıran kırana geçen Galatasaray Nef-Anadolu Efes play-off yarı final serisinin üçüncü maçı dün Sinan Erdem'de sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynandı.mücadeleyi lacivert-beyazlılar 71-64 kazanarak seride 2-1 öne geçti. İlk çeyreği Aslan 18-15 üstün geçti. İkinci periyoda 8-0'lık seri ile giren Efes skoru 23-18 yaptı. F.BAHÇE'NİN RAKİBİ OLACAKG.Saray, taraftarının da desteğiyleİkinci devredeErgin Ataman'ın ekibi vites yükseltti.ile etkili olan Efes,son çeyreğe 49-45 önde girdi. Bu bölümdeG.Saray 7-0'lık seriyle skoru 52-49 lehineçevirse dedış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğüalan Efes, parkeden 71-64'lük zaferleayrıldı. Üç galibiyet alanın finaleyükseleceği ve F.Bahçe Beko ile eşleşeceği4. maç yine G.Saray'ın ev sahipliğindeyarın yapılacak.ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı Galatasaray taraftarı alkışlarla karşıladı. Ataman gördüğü sevgiden memnun oldu ve elini sıkmaya gittiği sarı-kırmızılı takımın Yunan antrenörü Andreas Pistiolis'i tribünlere alkışlattı. Anadolu Efes oyuncuları ise ısınma hareketlerine çıkar çıkmaz ıslıklanmaya başladı.15 bin bileti günler öncesinden tüketen G.Saray taraftarları maçın başlamasına 1 saat kala salona giriş yapan başkan Burak Elmas'ı yuhaladı. Başkan adayı Dursun Özbek ise dün eşi Mesude Hanım'la salona geldi. Özbek'i gören tribündeki taraftarlar alkışlarla destek verdi.SALONDA tek bir Anadolu Efes taraftarı yoktu çünkü sarı-kırmızılı kulüp tribünlerde her bölüme hakimdi.Gergin atmosfer dikkate alınarak konuk Anadolu Efes benchinin üzeri kapatıldı ve arka bölüme taraftar alınmayarak yabancı cisim atılması önlendi.Mücadeleyi izleyenler arasında Galatasaray'la sözleşmesi biten yıldız futbolcu Arda Turan da vardı. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin de karşılaşmayı Arda ile birlikte takip etti.