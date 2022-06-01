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Giriş Tarihi: 1.6.2022

Büyük düello Anadolu Efes’in

MEHMET ÖZCAN
BERKAY TURAN
Büyük düello Anadolu Efes’in

Üstünlüğün sık sık el değiştirdiği maçta Ataman’ın ekibi dış atışlarla etkili oldu. Taraftarının desteğiyle direnen Aslan amacına ulaşamadı. Play-off yarı final serisinin 4. maçı yarın

ING Basketbol Süper Ligi'nde kıran kırana geçen Galatasaray Nef-Anadolu Efes play-off yarı final serisinin üçüncü maçı dün Sinan Erdem'de sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynandı. Zaman zaman gergin geçen ve kapalı gişe oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 71-64 kazanarak seride 2-1 öne geçti. İlk çeyreği Aslan 18-15 üstün geçti. İkinci periyoda 8-0'lık seri ile giren Efes skoru 23-18 yaptı. F.BAHÇE'NİN RAKİBİ OLACAK
G.Saray, taraftarının da desteğiyle ilk yarıyı 30-29 üstün kapattı. İkinci devrede Ergin Ataman'ın ekibi vites yükseltti. Pleiss, Dunston ve Micic ile etkili olan Efes, son çeyreğe 49-45 önde girdi. Bu bölümde G.Saray 7-0'lık seriyle skoru 52-49 lehine çevirse de Micic, Larkin ve Bryant ile dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü alan Efes, parkeden 71-64'lük zaferle ayrıldı. Üç galibiyet alanın finale yükseleceği ve F.Bahçe Beko ile eşleşeceği 4. maç yine G.Saray'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak.

ATAMAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ
ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı Galatasaray taraftarı alkışlarla karşıladı. Ataman gördüğü sevgiden memnun oldu ve elini sıkmaya gittiği sarı-kırmızılı takımın Yunan antrenörü Andreas Pistiolis'i tribünlere alkışlattı. Anadolu Efes oyuncuları ise ısınma hareketlerine çıkar çıkmaz ıslıklanmaya başladı.

ELMAS'A PROTESTO ÖZBEK'E ALKIŞ!
15 bin bileti günler öncesinden tüketen G.Saray taraftarları maçın başlamasına 1 saat kala salona giriş yapan başkan Burak Elmas'ı yuhaladı. Başkan adayı Dursun Özbek ise dün eşi Mesude Hanım'la salona geldi. Özbek'i gören tribündeki taraftarlar alkışlarla destek verdi.

SİNAN ERDEM'DE NELER YAŞANDI?
SALONDA tek bir Anadolu Efes taraftarı yoktu çünkü sarı-kırmızılı kulüp tribünlerde her bölüme hakimdi. Saha içinde oturacak Galatasaraylı taraftarların isimleri tek tek koltuklara yapıştırıldı. Gergin atmosfer dikkate alınarak konuk Anadolu Efes benchinin üzeri kapatıldı ve arka bölüme taraftar alınmayarak yabancı cisim atılması önlendi.

ARDA TURAN VE MERVE TERİM BİRLİKTE İZLEDİ
Mücadeleyi izleyenler arasında Galatasaray'la sözleşmesi biten yıldız futbolcu Arda Turan da vardı. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin de karşılaşmayı Arda ile birlikte takip etti.

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Büyük düello Anadolu Efes’in
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