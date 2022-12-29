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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Şampiyon Çukurova

Şampiyon Çukurova

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Alagöz Holding’i mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, şampiyonluğa uzandı

28'inci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding'i Ankara Spor Salonu'nda 84-78 mağlup edip şampiyon oldu. Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu F.Bahçe ile Türkiye Kupası'nın sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Kanarya, ilk çeyreği Meesseman ve Şerife Alperi'nin basketleriyle 23-18 üstün bitirdi. İkinci periyoda Mersin ekibi 7-0'lık seriyle başlasa da F.Bahçe, Meesseman ile karşılık vererek soyunma odasına 42-39 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Çukurova Basket vites artırdı ve son bölüme 58-56'lık avantajla girdi. Kalan sürede de Gray'in iyi performansıyla parkeden 84-78 galip ayrılıp ilk kez bu kupanın sahibi oldu.
MVP ödülünü Chelsea Gray aldı

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