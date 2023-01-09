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Giriş Tarihi: 9.1.2023 15:17

Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak!

AA
Fenerbahçe Beko’da İsmet Akpınar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak!

Fenerbahçe Beko, tecrübeli oyun kurucu İsmet Akpınar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile oynanan maçta sakatlanan oyuncuları İsmet Akpınar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncusu İsmet Akpınar, takımımızın 7 Ocak Cumartesi günü Darüşşafaka ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ ayak bileği dış bağlarında burkulmaya bağlı yaralanma oluşmuştur. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin üç hafta olması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak!
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