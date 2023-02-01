NBA’in yükselen yıldızı Alperen Şengün ikinci kez All-Star’da yer alacak!

NBA'e 2021'de adım atan ve geçtiğimiz yıl NBA All-Star hafta sonuna davet edilen Alperen Şengün, bu yıl da All-Star'da sahaya çıkacak.
Yükselen Yıldızlar maçı için açıklanan kadroda yer alan Alperen Şengün Yükselen Yıldızlar maçında yer alacak.
NBA All- Star hafta sonu 18-20 Şubat tarihleri arasında Utah Jazz'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Alperen Şengün'le birlikte takım arkadaşı Jalen Green'in yer aldığı Sophomores kadrosu şöyle:
Jose Alvarado, New Orleans Pelicans
Scottie Barnes, Toronto Raptors
Josh Giddey, Oklahoma City Thunder
Jalen Green, Houston Rockets
Quentin Grimes, New York Knicks
Bones Hyland, Denver Nuggets
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Trey Murphy III, New Orleans Pelicans
Alperen Sengun, Houston Rockets
Franz Wagner, Orlando Magic
Çaylaklar takımında ise şu isimlerden oluşacak:
Paolo Banchero, Orlando Magic
Jalen Duren, Detroit Pistons
AJ Griffin, Atlanta Hawks
Jaden Ivey, Detroit Pistons
Walker Kessler, Utah Jazz
Bennedict Mathurin, Indiana Pacers
Keegan Murray, Sacramento Kings
Andrew Nembhard, Indiana Pacers
Jabari Smith Jr., Houston Rockets
Jeremy Sochan, San Antonio Spurs
Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
G-League'den davet edilen isimler ise şöyle:
Sidy Cissoko, G League Ignite
Scoot Henderson, G League Ignite
Mojave King, G League Ignite
Kenneth Lofton Jr., Memphis Hustle
Mac McClung, Deleware Blue Coats
Leonard Miller, G League Ignite
Scotty Pippen Jr., South Bay Lakers