NBA’in yükselen yıldızı Alperen Şengün ikinci kez All-Star’da yer alacak!

NBA'e 2021'de adım atan ve geçtiğimiz yıl NBA All-Star hafta sonuna davet edilen Alperen Şengün, bu yıl da All-Star'da sahaya çıkacak.

Yükselen Yıldızlar maçı için açıklanan kadroda yer alan Alperen Şengün Yükselen Yıldızlar maçında yer alacak.

NBA All- Star hafta sonu 18-20 Şubat tarihleri arasında Utah Jazz'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Alperen Şengün'le birlikte takım arkadaşı Jalen Green'in yer aldığı Sophomores kadrosu şöyle:

Jose Alvarado, New Orleans Pelicans

Scottie Barnes, Toronto Raptors

Josh Giddey, Oklahoma City Thunder

Jalen Green, Houston Rockets

Quentin Grimes, New York Knicks

Bones Hyland, Denver Nuggets

Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

Trey Murphy III, New Orleans Pelicans

Alperen Sengun, Houston Rockets

Franz Wagner, Orlando Magic

Çaylaklar takımında ise şu isimlerden oluşacak:

Paolo Banchero, Orlando Magic

Jalen Duren, Detroit Pistons

AJ Griffin, Atlanta Hawks

Jaden Ivey, Detroit Pistons

Walker Kessler, Utah Jazz

Bennedict Mathurin, Indiana Pacers

Keegan Murray, Sacramento Kings

Andrew Nembhard, Indiana Pacers

Jabari Smith Jr., Houston Rockets

Jeremy Sochan, San Antonio Spurs

Jalen Williams, Oklahoma City Thunder

G-League'den davet edilen isimler ise şöyle:

Sidy Cissoko, G League Ignite

Scoot Henderson, G League Ignite

Mojave King, G League Ignite

Kenneth Lofton Jr., Memphis Hustle

Mac McClung, Deleware Blue Coats

Leonard Miller, G League Ignite

Scotty Pippen Jr., South Bay Lakers