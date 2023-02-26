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Giriş Tarihi: 26.2.2023 13:04

Vitor Pereira karnaval yüzünden uçağı kaçırıp maça yetişemedi

Vitor Pereira karnaval yüzünden uçağı kaçırıp maça yetişemedi

Şimdilerde Flamengo'yu çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Rio'daki karnaval kutlaması sebebiyle seyahatler kısıtlı olduğu için uçağı kaçırdı ve takımının lig maçına yetişemedi.

Flamengo, Libertadores şampiyonu ile Copa Sudamericana şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde Independiente del Valle ile karşı karşıya geldi. Ekvador temsilcisi 69. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. 88. dakikada 10 kişi kalan Independiente, kalesini gole kapatarak sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Flamengo, Vitor Pereira yönetiminde çıktığı ikinci final maçında da kupayı kazanma başarısı gösteremedi.

UÇAĞI KAÇIRDI, TAKIMININ YANINDA OLAMADI
Brezilya basınında yer alan habere göre Flamengo'nun teknik direktörü Vitor Pereira, bu maçta uçağı kaçırdığı için takımının yanında olamadı ve bu görevi yardımcısı Rui Quinta yaptı. Pereira'nın uçağı kaçırmasının nedeni ise Rio'da hala bir karnaval kutlaması olması ve seyahatlerin kısıtlı olduğu yazıldı.

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Vitor Pereira karnaval yüzünden uçağı kaçırıp maça yetişemedi
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