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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Eczacıbaşı çok farklı

Eczacıbaşı çok farklı

Vakıfbank’ı 25-21, 28-26 ve 25-21’lik setlerle 3-0 deviren Eczacıbaşı, 18’de 18 ile liderliğini sürdürdü

Misli.com Kadınlar Voleybol Ligi'nde derbide gülen taraf Eczacıbaşı Dynavit oldu. Vakıfbank karşısında 24 dakika süren ilk seti 25-21 alan Eczacıbaşı, ardından 31 dakikalık ikinci seti 28-26 ile önde bitirdi. Üçüncü sette Vakıfbank, file önünde direnmeye çalışsa da 26 dakikada teslim oldu ve 25-21 ile bu bölümü kazanan turuncu-beyazlılar salondan 3-0'lık skor ile ayrıldı. Üst üste 18. galibiyetini alan konuk ekip, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Kazanan takımda maçın yıldızı ise Boskovic oldu. Sırp oyuncu, 23 sayı ile mücadeleye damgasını vururken Voronkova da 11 sayı ile oynadı. Ev sahibi Vakıfbank'ta ise Egonu 19, Gabi 15 sayı alsa da galibiyete yetmedi.

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