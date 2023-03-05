Eczacıbaşı çok farklı

Misli.com Kadınlar Voleybol Ligi'nde derbide gülen taraf Eczacıbaşı Dynavit oldu. Vakıfbank karşısında 24 dakika süren ilk setiÜçüncü sette Vakıfbank, file önünde direnmeye çalışsa da 26 dakikada teslim oldu ve 25-21 ile bu bölümü kazananÜst üste 18. galibiyetini alan konuk ekip, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.Sırp oyuncu, 23 sayı ile mücadeleye damgasını vururken Voronkova da 11 sayı ile oynadı. Ev sahibi Vakıfbank'ta ise