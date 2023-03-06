Fenerbahçeli eski oyuncu Birsel Vardarlı Demirmen’den depremzedelere bağış

Sarı-lacivertlil kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın efsane kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, kulüp tarihinde tüm branşlarda 675 ile en fazla maça çıkan ve tüm branşlarda 22 kupayla en çok kupa kazanan oyuncu olarak tanıtıldı.

TÜM SATIŞ GELİRİ DEPREMZEDELERE

Örnek bir işe daha imza attığı belirtilen eski basketbolcunun, dünya şampiyonalarından olimpiyatlara, Fenerbahçe'de kaldırdığı kupalardan kulübün Avrupa Ligi'nde oluşturduğu geleneğe ve parkelere veda ettiği ana kadarki bütün hikayesinin anlatıldığı "Kaptan" isimli kitabının tüm gelirini, deprem felaketiyle sarsılan illerdeki öğrencilerin eğitimi için bağışladığı kaydedildi.

Açıklamada, kitabının tüm gelirini, ortaöğretim burs projesiyle öğrencilerin eğitimini tamamlamasına destek olabilmek için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "Anadolu'da Bir Kızım Var" projesine bağışlayacağını açıklayan Demirmen'in, bu adımıyla önemli bir farkındalık yarattığı ifade edildi.

Kaptan Demirmen için, 22 Aralık 2019'da düzenlenen jübile maçının bilet gelirleri de Anadolu'daki kız çocuklarının eğitimleri için bağışlanmıştı.