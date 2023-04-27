Türk Telekom finalde

Mavi-beyazlılar, EuroCup’ta Ukrayna ekibi Prometey’i devirip tarihinde ilk kez finale yükseldi. Türk Telekom, şampiyonluk için Gran Canaria ile mücadele edecek
Basketbolda 7Days EuroCup yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna temsilcisi Prometey'i 76-74 yenerek finale yükseldi. Letonya'da oynanan mücadelede Prometey, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı. Toparlanan mavi-beyazlılar, soyunma odasına 41-38 üstün gitti. İkinci yarıda büyük çekişme yaşandı. 11-3'lük seri yakalayan Ukrayna ekibi, bitime 1 dakika kala 74-73 öne geçti. Taylor'ın son 31 saniyede attığı basketle Türk Telekom, rakibini 76-74 devirip Avrupa'da ilk kez final sevinci yaşadı. Temsilcimizin rakibi İspanyol Gran Canaria oldu.