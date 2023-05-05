Erdem Can’da kırık tespit edildi

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası finali öncesinde İspanya'da yaşanan "skandal" olayda yaralanan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada "Erdem Can'datravmaya bağlı olarak beş ve altıncı boyunomurlarında ciddi akut ödem ve omurda fissür(ayrılmamış kırık) tespit edilmiştir. Kırık ayrılmamış olduğu için acil ameliyat gereksinimi şu an için düşünülmemiş olmakla birlikte bir aylık boyunluk kullanımı sonrasındaiyileşme olmazsa boyun ameliyatıgerekebilecektir" denildi. EuroLeague Koçlar Birliği de olayı kınarken Erdem Can'a destek verdi ve kazanın aydınlatılması gerektiğinivurguladılar. Telekom, salona giderken İspanyol şoförün ani freni sonucu koç Erdem Can, kafasını cama çarpıp yaralanmıştı.