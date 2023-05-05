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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Erdem Can’da kırık tespit edildi

Erdem Can’da kırık tespit edildi
Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası finali öncesinde İspanya'da yaşanan "skandal" olayda yaralanan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada "Erdem Can'da travmaya bağlı olarak beş ve altıncı boyun omurlarında ciddi akut ödem ve omurda fissür (ayrılmamış kırık) tespit edilmiştir. Kırık ayrılmamış olduğu için acil ameliyat gereksinimi şu an için düşünülmemiş olmakla birlikte bir aylık boyunluk kullanımı sonrasında iyileşme olmazsa boyun ameliyatı gerekebilecektir" denildi. EuroLeague Koçlar Birliği de olayı kınarken Erdem Can'a destek verdi ve kazanın aydınlatılması gerektiğini vurguladılar. Telekom, salona giderken İspanyol şoförün ani freni sonucu koç Erdem Can, kafasını cama çarpıp yaralanmıştı.

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Erdem Can’da kırık tespit edildi
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