Erdem Can’da kırık tespit edildi

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası finali öncesinde İspanya'da yaşanan "skandal" olayda yaralanan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamadaKırık ayrılmamış olduğu için acil ameliyat gereksinimi şu an için düşünülmemiş olmakla birliktedenildi. EuroLeague Koçlar Birliği de olayı kınarken Erdem Can'a destek verdi veTelekom, salona giderken İspanyol şoförün ani freni sonucu koç Erdem Can, kafasını cama çarpıp yaralanmıştı.