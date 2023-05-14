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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Kanarya derbide avantajı kaptı

Kanarya derbide avantajı kaptı

F.Bahçe, sahasında G.Saray’ı Marcano ve Alice’in golleriyle yıktı. 20 Mayıs’taki rövanş öncesi skor üstünlüğünü eline aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 devirerek avantajı cebine koydu. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Kanarya'ya zaferi; Danielle Marcano (Dk.2) ve Alice Kusi (Dk.62) getirdi. Ezeli derbide rövanş mücadelesi 20 Mayıs Cumartesi günü Florya'da oynanacak. Diğer yarı final müsabakasında Fomget Gençlik ve Spor evinde ALG Spor'u 3-1 yenip, avantajı kaptı.

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Kanarya derbide avantajı kaptı
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