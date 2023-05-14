Kanarya derbide avantajı kaptı

F.Bahçe, sahasında G.Saray’ı Marcano ve Alice’in golleriyle yıktı. 20 Mayıs’taki rövanş öncesi skor üstünlüğünü eline aldı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında konuk ettiği Galatasaray PetrolOfisi'ni iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 devirerekavantajı cebine koydu. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Kanarya'ya zaferi; Danielle Marcano(Dk.2) ve Alice Kusi (Dk.62) getirdi. Ezeli derbide rövanş mücadelesi 20 Mayıs Cumartesi günü Florya'da oynanacak. Diğer yarı final müsabakasında Fomget Gençlik ve Spor evindeALG Spor'u 3-1 yenip, avantajı kaptı.