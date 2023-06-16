Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Potanın Perileri, Macaristan'ı geriden gelerek devirdi!
Giriş Tarihi: 16.6.2023 15:30 Son Güncelleme: 16.6.2023 15:48

Potanın Perileri, Macaristan'ı geriden gelerek devirdi!

AA
Potanın Perileri, Macaristan’ı geriden gelerek devirdi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup etti.

Mücadelenin başında top kayıpları yapan, rakibinin hücum ribauntları almasına engel olamayan milli takım, 6. dakikayı 12-7 geride geçti. Ay-yıldızlı ekip, Kiss ve Nagy'nin sayılarıyla oyun üstünlüğünü sürdüren Macaristan karşısında ilk çeyreği 18-13 geride kapattı.

İkinci periyodun ilk bölümünde McCowan, Esra Ural Topuz ve Feride Şevval Akalan'la sayılar bulan milliler, 15. dakika içinde farkı 2'ye indirdi: 24-22. Çeyreğin kalan bölümünde Lelik'in basketlerine engel olamayan milli takım, soyunma odasına 34-26 geride gitti.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü periyotta da rakibine göre daha fazla hata yaptı. Hızlı hücumlardan yararlanamayan, boş atışlar kaçıran ve top kaybı yapan milliler, Goree ve Nagy'nin basketleriyle çeyreğin bitimine bir dakika kala farkı 11 sayıya (50-39) yükselten Macaristan karşısında son periyoda 51-42 geride girdi.

Final çeyreğine Sevgi Uzun'un basketleriyle başlayan ve rakibini hata yapmaya zorlayan milli takım, Feride Şevval Akalan'ın üçlüğü, Elif Bayram ve Olcay Çakır Turgut'un pota altı sayılarıyla 35. dakikada farkı 3'e indirdi: 56-53. Macaristan'da Lelik ve Kiss'in üst üste bulduğu üç sayılık basketlere engel olamayan milliler, son bölümde Sevgi Uzun ve McCowan'ın iyi oyunu, Alperi Onar'ın da bitime bir dakika kala bulduğu üçlükle beraberliği yakaladı: 67-67. Son dakikası büyük heyecana sahne olan maçta Sevgi Uzun'un basketiyle öne geçen ay-yıldızlı ekip, Feride Şevval Akalan'ın son saniyelerde kaçırdığı serbest atışlara rağmen salondan 69-68 galip ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
Darbeci Albay Uzay Şahin'in kardeşi yakalandı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
Son dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...
Takımı küme düşünce Türkiye’ye koştu
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Potanın Perileri, Macaristan'ı geriden gelerek devirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA