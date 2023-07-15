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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Yunanistan’dan şok suçlama!

Yunanistan’dan şok suçlama!
Fenerbahçe Beko yeni sezon için transfer operasyonlarını sürdürürken, Panathinaikos ile sözleşmesi biten Georgios Papagiannis'in sarı-lacivertli renklerde kariyerini sürdürecek olması büyük ses getirdi. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, F.Bahçe'nin Yunan hocası Dimitris İtoudis'e şok bir suçlamada bulundu. Giannakopoulos, "İtoudis, sen 13 yıl boyunca Panathinaikos'ta adam oldun. Sonra Papagiannis'e yıllık 700 bin Euro'dan fazla teklif yokken, gidip menajerlik şirketiyle ortaklık yaptın. Bunu yaptığını Türkiye ve Yunanistan'da herkes biliyor. Ardından sırf menajerlik payını 'kırışmak' için Papagiannis'e senelik 1.6 milyon Euro teklif ettin" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan’dan şok suçlama!
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