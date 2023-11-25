Anadolu Efes’i Larkin uçurdu

THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Shane Larkin'in müthiş oyunuylaİlk çeyrek 22-22 eşitlikle biterken, Efes soyunma odasına 50-45 önde gitti. Üçüncü periyotta Sırbistan takımı, özellikle Nunnaly ve Kaminsky'nin sayılarıyla arayı kapatıp, üstünlüğü de ele aldı: 74-64. Ancak son bölümü lacivert-beyazlılar iyi oynadı. Clyburn'ün basketleri farkı azaltırken, Thompson ve Larkin de fişi çekti: 100-94.ile mücadeleye damga vurdu.