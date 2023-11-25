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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Anadolu Efes’i Larkin uçurdu

TURGUT DOĞAN
Anadolu Efes’i Larkin uçurdu
THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Shane Larkin'in müthiş oyunuyla Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı 100-94 mağlup etmeyi başardı. İlk çeyrek 22-22 eşitlikle biterken, Efes soyunma odasına 50-45 önde gitti. Üçüncü periyotta Sırbistan takımı, özellikle Nunnaly ve Kaminsky'nin sayılarıyla arayı kapatıp, üstünlüğü de ele aldı: 74-64. Ancak son bölümü lacivert-beyazlılar iyi oynadı. Clyburn'ün basketleri farkı azaltırken, Thompson ve Larkin de fişi çekti: 100-94. Larkin 27 sayı, 8 asist ve 3 ribaund ile mücadeleye damga vurdu.

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Anadolu Efes’i Larkin uçurdu
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