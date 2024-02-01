NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Pelicans'a kaybetti

NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen'in 10 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yaptığı mücadelede Rockets, Pelicans'a kaybederek bu sezonki 25. yenilgisini yaşadı. Pelicans'ta Jonas Valanciunas 25 sayı, 14 ribaunt ve 2 asist, Brandon Ingram ise 24 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarları oldu. Rockets'ta Jalen Green 31 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Cam Whitmore 17, Fred VanVleet'in de 16 sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.