Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka Lassa’yı 95-78 mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 mağlup etti.

Bu mücadelenin ardından Galatasaray Ekmas, 11'inci galibiyetini alırken; konuk ekip 12'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Galatasaray'da 17 sayı kaydeden Dee Bost oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin

GALATASARAY: Dee Bost 17, Sadık Emir Kabaca 16, McCormack 11, Göksenin Köksal 7, Buğrahan Tuncer 15, İsmer Akpınar 13, Yeboah 2, Karahan Efeoğlu 3, Halilovic 11

DARÜŞŞAFAKA: Berk Demir 15, Enes Berkay Taşkıran 14, Woodard 10, Carlton 11, Can Korkmaz 5, Rahkman 9, Adams 8, Muhsin Yaşar 6, Bora Yaşar, Avdic, Tolga Kay

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 45-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-55