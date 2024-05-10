Güzel ve heyecanlı bir maç bekliyorum

Tarihi bir seri sonunda Monaco'yu 3-2 geçen Fenerbahçe Beko, Berlin'deki THY EuroLeage Dörtlü Finali'nde koçluğunu Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'la eşleşti."Fenerbahçe çok zorlu bir seriden çıktı. Ligde Fenerbahçe'ye İstanbul'da kaybettik. Ama Atina'da kazandık. Biz kendimize güveniyoruz. Bizim için rakip fark etmez. Tabi ki Türk takımı olunca Türk kamuoyunun bakış açısı daha farklı oluyor. Ama sonuçta global bir iş yapıyoruz. Panathinaikos, 12 yıl öncesine kadar yıllarca EuroLeague şampiyonluğu yaşamış bir kulüp.