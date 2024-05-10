Güzel ve heyecanlı bir maç bekliyorum

Tarihi bir seri sonunda Monaco'yu 3-2 geçen Fenerbahçe Beko, Berlin'deki THY EuroLeage Dörtlü Finali'nde koçluğunu Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'la eşleşti. Yunan ekibini 12 yıl sonra bu kulvarda dörtlü finale taşıyan Ataman, Fenerbahçe eşleşmesini SABAH Spor'a şöyle değerlendirdi:
"Fenerbahçe çok zorlu bir seriden çıktı. Ligde Fenerbahçe'ye İstanbul'da kaybettik. Ama Atina'da kazandık. Biz kendimize güveniyoruz. Bizim için rakip fark etmez. Tabi ki Türk takımı olunca Türk kamuoyunun bakış açısı daha farklı oluyor. Ama sonuçta global bir iş yapıyoruz. Panathinaikos, 12 yıl öncesine kadar yıllarca EuroLeague şampiyonluğu yaşamış bir kulüp. Dolayısıyla hedefimiz tabi ki şampiyonluk olacak. Güzel ve heyecanlı bir maç basketbol severleri bekliyor."