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Giriş Tarihi: 6.11.2023

12 dakikada nakavt!

12 dakikada nakavt!

Cenk’le avantajı yakalayan siyah-beyazlı ekip, 46 ile 57. dakikalar arasında Saric ve Jehezkel’in (2) gollerine engel olamadı. Muleka farkı bire indirirken iki takımın da birer topu direkten döndü

DEFANSIN AYARLARI BOZULDU
Beşiktaş'ta ikinci devreye başlarken Eric Bailly oyundan alındı. Fildişi Sahilli stoperin yerine, Valentin Rosier oyuna dahil oldu. Bu değişiklikle birlikte savunmanın da ayarları tamamen değişmiş oldu. Maça sol bek başlayan Bakhtiyor Zaynutdinov stopere geçerken sağ bekte başlayan Onur Bulut ise sol beke geçmek zorunda kaldı. İki futbolcu da asıl mevkileri dışında görev almış oldu. Bu değişiklikler savunmanın dengesini bozdu ve üst üste Antalya'nın golleri geldi. İkinci golde Ersin Destanoğlu'nun büyük hatası vardı. Üçüncü golde ise savunma, Jehezkel'i resmen seyretti.



KARTAL DIŞARIDA YOK!
Beşiktaş son 5 deplasman maçında ağlarında 12 gol gördü. Bu sezon oynadığı 6 dış saha karşılaşmasının 4'ünü kaybeden Kartal, sadece iki galibiyet alabildi. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun tamamında deplasmanda 4 kez yenilmişti.

KABUL ETMESİ ZOR
Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson, ortaya koydukları futbolu eleştirdi. Portekizli yıldız, ''Kabul etmesi zor bir mağlubiyet. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Beşiktaş taraftarını sevindiremediğimiz için üzgünüz. Beşiktaş, yenilgileri bu kadar kabullenmemeli'' dedi

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