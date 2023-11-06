12 dakikada nakavt!

Beşiktaş'ta ikinci devreye başlarken Eric Bailly oyundan alındı.Bu değişiklikle birlikte savunmanın da ayarları tamamen değişmiş oldu. Maça sol bek başlayan Bakhtiyor Zaynutdinov stopere geçerken sağ bekte başlayan Onur Bulut ise sol beke geçmek zorunda kaldı. İki futbolcu da asıl mevkileri dışında görev almış oldu. Bu değişiklikler savunmanın dengesini bozdu ve üst üste Antalya'nın golleri geldi.Beşiktaş son 5 deplasman maçında ağlarında 12 gol gördü. Bu sezon oynadığı 6 dış saha karşılaşmasının 4'ünü kaybeden Kartal, sadece iki galibiyet alabildi. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun tamamında deplasmanda 4 kez yenilmişti.başarılı orta sahası Gedson, ortaya koydukları futbolu eleştirdi. Portekizli yıldız, ''Kabul etmesi zor bir mağlubiyet.Beşiktaş taraftarını sevindiremediğimiz için üzgünüz. Beşiktaş, yenilgileri bu kadar kabullenmemeli'' dedi