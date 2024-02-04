4. Aboubakar dönemi!

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Vincent Aboubakar konusundaki düğüm çözüldü... Yönetim tarafından disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Kamerunlu golcü, sonrasında geri döndü olarak gözükse de A Takım'dan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışma yapan grupta yer alıyordu.Portekizli hocanın zirvede,dediği ifade edildi. Aboubakar'ın da arzulu olduğunu gören tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığını atlattıktan sonra golcü oyuncuyu takıma monte edecek ve 11'de oynatmaya başlayacak.Kamerun Milli Takımı'nda uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar, 15 gün takımdan uzak kalacak. Trabzonspor, kupadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncunun 18 Şubat'taki Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.eşiktaş Kulübü, Sivasspor ile oynanan maçta iptal edilen penaltı ile ilgili Merkez Hakem Kurulu'na yapılan başvuruya henüz cevap verilmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bir önceki hafta Adana Demirspor maçında benzer bir pozisyonda Rashica'nın yerde kaldığı ve VAR'dan izleme daveti gelmediği hatırlatılarak,denildi.