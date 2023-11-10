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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Ahı gitmiş vahı kalmış

Ahı gitmiş vahı kalmış

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 3-1 yenildiği rakibine sahasında da Moumbagna’nın golleriyle boyun eğdi. Muleka’nın bir şutu direkten dönerken Tayfur Bingöl’ün ağları bulan vuruşu farkı sadece 1’e indirmeye yetti. Necip uzatmalarda kırmızı kart gördü

BİREYSEL HATALAR YAKIYOR
Daniel Amartey'in hatasıyla Bodo/Glimt'in bulduğu ilk gol Beşiktaş'ın bu sezonki dikkatsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 4 farklı futbolcu yüzünden filelerinde 4'üncü golü gören siyah-beyazlı takım; Antalya deplasmanında kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatası sonucu sahadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Deplasmandaki Galatasaray derbisinde (2-1) Amir Hadziahmetovic'in, Pendikspor sınavında da (1-1) Arthur Masuaku'nun penaltıya sebep olması 4 puandan etti.

TARAFTARI KIZDIRIYORUZ!
Amir Hadziahmetovic takım olarak karanlık günlerden geçtiklerini söyledi. Yıldız futbolcu, "Bir kötü maç daha oldu! İşler ne yazık ki istediğimiz gibi gitmiyor. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Böyle olmuyor, taraftarları kızdırıyoruz" dedi.

4 YILLIK HASRET
Beşiktaş, Avrupa kupaları grup aşamasında 4 yıldır kazanamıyor. Siyah-beyazlı ekip, son galibiyetini 28 Kasım 2019 tarihinde Slovan Bratislava karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Kartal ayrıca gruplarlarda evindeki son 5 maçını kaybederek, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadı.

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