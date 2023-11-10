Ahı gitmiş vahı kalmış

Daniel Amartey'in hatasıyla Bodo/Glimt'in bulduğu ilk gol Beşiktaş'ın bu sezonki dikkatsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 4 farklı futbolcu yüzünden filelerinde 4'üncü golü gören siyah-beyazlı takım; Antalya deplasmanında kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatası sonucu sahadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Deplasmandaki Galatasaray derbisinde (2-1) Amir Hadziahmetovic'in, Pendikspor sınavında da (1-1) Arthur Masuaku'nun penaltıya sebep olması 4 puandan etti.Amir Hadziahmetovic takım olarak karanlık günlerden geçtiklerini söyledi. Yıldız futbolcu, "Bir kötü maç daha oldu! İşler ne yazık ki istediğimiz gibi gitmiyor. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Böyle olmuyor, taraftarları kızdırıyoruz" dedi.Beşiktaş, Avrupa kupaları grup aşamasında 4 yıldır kazanamıyor. Siyah-beyazlı ekip, son galibiyetini 28 Kasım 2019 tarihinde Slovan Bratislava karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Kartal ayrıca gruplarlarda evindeki son 5 maçını kaybederek, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadı.