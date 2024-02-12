Al-Musrati olay çıkardı!

Beşiktaş'ın zorunlu satın alma maddesi ile Braga'dan kiraladığı Al-Musrati, Portekiz'de gündeme oturdu. 12 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonusa kadroya katılan Libyalı orta sahanın siyah-beyazlı kulübe gitmesi, hem Braga hem de onu çok isteyen Benfica taraftarlarını çileden çıkardı.
Bragalı futbolseverler yıldız futbolcu için, "Takımın en iyi oyuncularından birini gönderdik... Musrati'yi başka bir kulübe vermek bizim için utanç verici bir durum… Yerini doldurmak asla kolay olmayacak''
yorumlarını yaptılar.
'BİZDEN 30 MİLYON EURO İSTEDİLER'
Benfica cephesinin üzüntüsü ise kızgınlığa dönüştü. Çünkü yaz transfer sezonunda Lizbon ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu almak için 20 milyon Euro'yu bulan (16+4 milyon Euro) bir teklif götürmüş, Braga ise rakibinden 30 milyon Euro talep etmişti. Yarım sezonun ardından Beşiktaş'ın oyuncuyu daha az bir rakama alması kırmızı-beyazlı futbolseverleri çileden çıkardı. Yapılan yorumlarda, "Biz istediğimizde 30 milyon Euro ama Beşiktaş'a 15 milyon Euro, söyleyecek hiçbir şey yok… Braga'dan alınmadı, artık Beşiktaş'tan almalıyız"
ifadelerini kullandılar.
MUCI KAYSERİ'DE SAHNEYE ÇIKIYOR
SİYAHBEYAZLILARIN
yeni transferi
Ernest Muci,
ilk maçına
Kayseri'de çıkacak.
Hücum hattında
Aboubakar,
Ghezzal, Rashica gibi çok
önemli eksikleri olan Beşiktaş'ta
teknik direktör Fernando
Santos, 23 yaşındaki Arnavut
oyuncuyla görüşerek, ''Hazır mısın? Kayseri maçında 11'de başlıyorsun"
mesajı verdi.
TAYFUR BİNGÖL 2 AY GHEZZAL 2 HAFTA YOK
SAKATLIKLARLA
boğuşan
Beşiktaş'ta 31
yaşındaki orta
saha oyuncusu
Tayfur Bingöl'ün
uyluk iç adalesinde
kanama ve tam
kat yırtık tespit edildiği açıklandı.
Tecrübeli futbolcunun 2 ay sahalardan
uzak kalacağı öğrenildi.
Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve
ödem olan Ghezzal'ın ise tedavisi
2 hafta sürecek.