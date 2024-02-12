Al-Musrati olay çıkardı!

Beşiktaş'ın zorunlu satın alma maddesi ile Braga'dan kiraladığı Al-Musrati, Portekiz'de gündeme oturdu.Bragalı futbolseverler yıldız futbolcu için,yorumlarını yaptılar.Benfica cephesinin üzüntüsü ise kızgınlığa dönüştü. Çünkü yaz transfer sezonunda Lizbon ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu almak için 20 milyon Euro'yu bulan (16+4 milyon Euro) bir teklif götürmüş, Braga ise rakibinden 30 milyon Euro talep etmişti. Yarım sezonun ardından Beşiktaş'ın oyuncuyu daha az bir rakama alması kırmızı-beyazlı futbolseverleri çileden çıkardı. Yapılan yorumlarda,ifadelerini kullandılar.yeni transferiErnest Muci,ilk maçınaKayseri'de çıkacak.Hücum hattındaAboubakar,Ghezzal, Rashica gibi çokönemli eksikleri olan Beşiktaş'tateknik direktör FernandoSantos, 23 yaşındaki Arnavutoyuncuyla görüşerek,mesajı verdi.boğuşanBeşiktaş'ta 31yaşındaki ortasaha oyuncusuTayfur Bingöl'ünuyluk iç adalesindekanama ve tamkat yırtık tespit edildiği açıklandı.Tecrübeli futbolcunun 2 ay sahalardanuzak kalacağı öğrenildi.Sol uyluk iç adalesinde gerilme veödem olan Ghezzal'ın ise tedavisi2 hafta sürecek.