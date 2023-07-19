Golcüler iş başında

Kartal hazırlık maçında Mezokövesd Zsory’yi farklı geçti. Muleka 2 kez sahne alırken, diğer goller Aboubakar ile 17’lik genç forvet Semih’ten geldi
Emrecan Bulut sonrası transferde atak yapamayan Beşiktaş, düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, ilk yabancı transferini Lyanco ile yapıp taraftarını coşturdu. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü Southampton ile süren kıyasıya pazarlıklarda Kara Kartal, İngiliz ekibini istediği şartlara çekti ve ilk etapta 1 sezonluk kiralama maddesini kontrata ekletti. Zorunlu satın alma ileSouthampton'ın inadını kıranBeşiktaş yönetimi, 2+4 milyonEuro'luk bonservis ödemesiile oyuncuyu kadrosuna kattı. Premier Lig kulübünün alt lige düşmesinin ardından ayrılığı kafasına koyan Lyanco için Şenol Güneş de ısrarcı olunca süreci hızlandıran Kartal, Sambacı'yı da yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret artı bonuslara ikna etti. Haziran2027'ye kadar sözleşmeimzalayacak olan deneyimlistoperin bugün İstanbul'agelmesi bekleniyor.