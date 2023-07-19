Golcüler iş başında

Emrecan Bulut sonrası transferde atak yapamayan Beşiktaş, düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, ilk yabancı transferini Lyanco ile yapıp taraftarını coşturdu. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü Southampton ile süren kıyasıya pazarlıklarda Kara Kartal, İngiliz ekibini istediği şartlara çekti ve ilk etapta 1 sezonluk kiralama maddesini kontrata ekletti.Premier Lig kulübünün alt lige düşmesinin ardından ayrılığı kafasına koyan Lyanco için Şenol Güneş de ısrarcı olunca süreci hızlandıran Kartal, Sambacı'yı da yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret artı bonuslara ikna etti.