Hesaplar karıştı!

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic'ten kötü haber geldi.Amir'in tedavi süreci ilerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacak. 26 yaşındaki futbolcunun en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle sezonu kapattığı belirtildi. Udinese'den başarılı futbolcu için 4.5 milyon Euro bonservis teklifi geldiği ancak bu sakatlıkla birlikte transferin rafa kalktığı kaydedildi.Chamberlain'in ardından Amir'in de takımdan uzak kalacak olması camiada keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı idareciler, takıma yabancı takviyesi yapmak için Chamberlain'in ardından Amir'in de lisansını ikinci devre için dondurmayı planlıyor. Ayrıca deneyimli ismin sakatlandığı pozisyonda müdahaleyi yapan Rohden'e kart vermeyip sadece uyarıyla geçiştiren hakem Mert Güzenge'ye Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun tepki var.Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın duruma göre tedavisini İstanbul'da sürdürebileceği belirtildi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan tecrübeli golcünün geleceği merak edilen konuların başında geliyor.Aboubakar'la, İstanbul'a döndükten sonra görüşülecek ve Santos'un, kendisinden faydalanmak istediği söylenecek. Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da resmi teklif henüz gelmedi.