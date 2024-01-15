Hesaplar karıştı!

Sezonu kapatan futbolcunun lisansı dondurulacak. Kartal ise hem oyuncusundan yararlanamayacak hem de gelen teklifleri değerlendiremeyecek. Boşnak yıldız için Udinese 4.5 milyon Euro önermişti
Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic'ten kötü haber geldi. Karagümrükile oynanan maçtasakatlanan Boşnak futbolcunun,sol dizindekısmi ön çapraz bağ vedış yan bağ yaralanmasısaptandığı açıklandı. Amir'in tedavi süreci ilerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacak. 26 yaşındaki futbolcunun en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle sezonu kapattığı belirtildi. Udinese'den başarılı futbolcu için 4.5 milyon Euro bonservis teklifi geldiği ancak bu sakatlıkla birlikte transferin rafa kalktığı kaydedildi.
HAKEM GÜZENGE'YE BÜYÜK TEPKİ
Chamberlain'in ardından Amir'in de takımdan uzak kalacak olması camiada keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı idareciler, takıma yabancı takviyesi yapmak için Chamberlain'in ardından Amir'in de lisansını ikinci devre için dondurmayı planlıyor. Ayrıca deneyimli ismin sakatlandığı pozisyonda müdahaleyi yapan Rohden'e kart vermeyip sadece uyarıyla geçiştiren hakem Mert Güzenge'ye Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun tepki var. Siyah-beyazlı yönetiminde bu karardan rahatsızolduğu ve TFF'yebu konuyu ileteceklerikaydedildi.
ABOUBAKAR İLEDEVAM Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın duruma göre tedavisini İstanbul'da sürdürebileceği belirtildi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan tecrübeli golcünün geleceği merak edilen konuların başında geliyor. Teknik direktör FernandoSantos'un, 31 yaşındaki Kamerunluoyuncu ile ilgili olumlu kanaat içerisindeolduğu öğrenildi. Aboubakar'la, İstanbul'a döndükten sonra görüşülecek ve Santos'un, kendisinden faydalanmak istediği söylenecek. Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da resmi teklif henüz gelmedi.