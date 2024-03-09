İşte uçuş planı!

Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına başladı. Yönetim, teknik direktör Fernando Santos ile görüşmesinde 10 yabancının gönderilip yerlerine 4 transfer yapılması konusunda fikir birliğine vardı.Bu kapsamda Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıp yerine santrfor alınacak, Ante Rebic'i gönderip sol kanat takviyesi yapılacak.Siyah-beyazlıların listesinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerin dikkat çektiği belirtildi. Savunma için Union Berlin'in tecrübeli stoperive Atletico Madrid'den ayrılacaköne çıktığı öğrenildi. Hücuma kalite sağlamak adına da Monaco ile kontratı son bulacakile Manchester United'dan ayrılacak'in durumlarının yakından takip edildiği vurgulandı.