Kartal A Spor’da

SÜPER Lig'deki kötü gidişine evinde Trabzonspor'u 2-0 yenerek son veren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.Kartal'ın Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Joe Worrall'ın bu akşam 11'de sahaya çıkması bekleniyor.Gazetesi, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun, Gustavo Poyet'in yerine milli takımın başınaHabere göre; mart ayında Yunanistan'ın Gürcistan ile oynayacağı maçın ardından ayrılık kararı Poyet'e iletilecek ve Santos ile görüşülecek. Portekizli hoca, 2010-2014 yılları arasında da Komşu'yu çalıştırmıştı. Santos yönetimindeki Yunanistan; 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı. YapılacakYoutube kanalına röporaj veren Joe Worrall, "Taraftarımız senden ne beklemeli?" sorusuna, "Azim, güç, liderlik. Sıkı çalışırım ve sahada tam bir savaşçı olurum" cevabını verdi. İngiliz futbolcu, 17 numaralı formayı seçmesiyle ilgili olarak dave bunu seçtim, çünkü kız arkadaşımın doğum günüydü. Benim için çok kolay oldu, yoksa azar işitecektim" açıklamasını yaptı.