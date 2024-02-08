Kartal A Spor’da

SÜPER Lig'deki kötü gidişine evinde Trabzonspor'u 2-0 yenerek son veren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Hayal kırıklığı ile süren sezonu kupayı alarak tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, rakibini eleyip çeyrek final vizesi almanın hesaplarını yapıyor.
Kartal'ın Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Joe Worrall'ın bu akşam 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
KOMŞU, SANTOS'U İSTİYOR
TA NEA
Gazetesi, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun, Gustavo Poyet'in yerine milli takımın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'u getirmek istediğini ileri sürdü.
Habere göre; mart ayında Yunanistan'ın Gürcistan ile oynayacağı maçın ardından ayrılık kararı Poyet'e iletilecek ve Santos ile görüşülecek. Portekizli hoca, 2010-2014 yılları arasında da Komşu'yu çalıştırmıştı. Santos yönetimindeki Yunanistan; 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı. Yapılacak
'KIZ ARKADAŞIMDAN AZAR İŞİTECEKTİM'
Beşiktaş'ın
Youtube kanalına röporaj veren Joe Worrall, "Taraftarımız senden ne beklemeli?" sorusuna, "Azim, güç, liderlik. Sıkı çalışırım ve sahada tam bir savaşçı olurum" cevabını verdi. İngiliz futbolcu, 17 numaralı formayı seçmesiyle ilgili olarak da "Aslında benim ilk tercihim değildi. Dürüst olmam gerekirse uygun olan tüm numaralara baktım
ve bunu seçtim, çünkü kız arkadaşımın doğum günüydü. Benim için çok kolay oldu, yoksa azar işitecektim" açıklamasını yaptı.