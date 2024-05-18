Ne gelen var ne de giden!

Beşiktaş, aralık ayında kadro dışı bırakılan ancak Fernando Santos döneminde affedilerek takıma dönen Vincent Aboubakar'ı elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Bulduğu şansların hiçbirini değerlendiremeyen Kamerunlu golcü, gelecek sezonun kadrosunda kesin olarak düşünülmüyor.Tecrübeli golcü için resmi bir teklif gelmedi ve ara transfer dönemindeki talipleri de yeniden kulübün kapısını çalmadı.Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan bonservissiz olarak kadroya katılan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.Yönetim, en uygun şartlarda Aboubakar'ı göndererek yerine yeni bir santrfor almayı istiyor.Geçen yıl sonunda kadro dışı bırakılan Aboubakar, Fernando Santos'un takımın başına geçmesi sonrası affedilmişti. Kamerunlu santrfor, bu sezon 32 resmi maçta 1866 dakika oynadı ve 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Bu sezon yeşil sahada taraftarının yüzünü güldüremeyen ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanamayan Adana Demirspor'a, borçları nedeniyle de kötü haber geldi. UEFA, Mavi Şimşekler'e vadesi geçmiş borçları sebebiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi. Adana Demirspor, gelecek sezonu Avrupa potasında tamamlasa bile sonraki yıl UEFA organizasyonlarına katılamayacak.