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Giriş Tarihi: 22.7.2023

Ortaya ve hücuma takviye şart!

Ortaya ve hücuma takviye şart!

Şenol Güneş, “Amartey ve Onana’yı aldık, Lyanco’da sorun çıktı. Ancak yeterli değil. Orta sahaya ve hücuma da oyuncu almalıyız” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Oyuncularımın iştahından, çalışma disiplininden ve takım uyumundan memnunum. Avrupa kadrosuna hepsini yazmak istiyorum. Ghezall'ın sakatlığı ciddi değil, fiziksel olarak hazırlanması gerekiyor. Amartey ve Onana'yı transfer ettik. Lyanco'yu çok istedik ama özel bir sorun oluştu. Transferler yeterli değil. Orta saha ve hücuma da oyuncu almamız gerekiyor. Başkanımızla görüşüyoruz… Belki mavi kartlı bir Türk oyuncu da alabiliriz."

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Ortaya ve hücuma takviye şart!
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