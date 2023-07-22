Ortaya ve hücuma takviye şart!

Şenol Güneş, “Amartey ve Onana’yı aldık, Lyanco’da sorun çıktı. Ancak yeterli değil. Orta sahaya ve hücuma da oyuncu almalıyız” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Oyuncularımın iştahından, çalışma disiplininden ve takım uyumundan memnunum. Avrupakadrosuna hepsini yazmak istiyorum.Ghezall'ın sakatlığı ciddideğil, fiziksel olarak hazırlanmasıgerekiyor. Amartey ve Onana'yı transfer ettik. Lyanco'yu çok istedik ama özel bir sorun oluştu. Transferler yeterli değil. Orta saha ve hücuma da oyuncu almamız gerekiyor. Başkanımızla görüşüyoruz… Belki mavi kartlı birTürk oyuncu da alabiliriz."