Ortaya ve hücuma takviye şart!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Oyuncularımın iştahından, çalışma disiplininden ve takım uyumundan memnunum.Amartey ve Onana'yı transfer ettik. Lyanco'yu çok istedik ama özel bir sorun oluştu. Transferler yeterli değil. Orta saha ve hücuma da oyuncu almamız gerekiyor. Başkanımızla görüşüyoruz…