Semih bomba gibi dönüyor!

Macaristan ve Avusturya maçları için A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan ancak daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yöneticilere, "Beni buradan alın" diyecek kadar mental çöküş yaşamıştı.Gürcistan karşılaşmasında Beşiktaş taraftarının tribüne gidip, bizzat destek vermesinin Semih'in psikolojik açıdan kendine gelmesinde bir başka etken olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun, takımının Başakşehir'le oynayacağı karşılaşmada 11'deki yerini almak için sabırsızlandığı belirtildi.arada oynadığı ilk hazırlık maçında Karadağ Ekibi Buducnost'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş, bugün Karagümrük ile karşılaşacak., Beşiktaş'ın YouTube hesabından naklen yayınlanacak.